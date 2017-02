En mi opinión Ed. 2459

ENTREVISTA CON RUBEN. SALGADO

PRESIDENTE DE LOS GUERRERENSES RADICADOS EN CHICAGO.

José Avilés Cuevas

Buenos y calurosos tanto climáticos como humanos tengan todos mis amigos y lectores.

Bueno; asistí a la inauguración de una calle en la Comunidad de El Naranjo, perteneciente al Municipio de Iguala, se inauguró una calle financiada por el programa 3X1, ahí estuvieron las fuerzas vivas de ese programa, SEDESOL del Estado por parte de la Federación, el Secretario Estatal del Migrante Fabián Morales Marchan, un representante del Presidente Municipal de Iguala, quien no asistió por andar atareado con la logística del día siguiente Día de la Bandera y mi amigo y quien me invitó al evento, fue el C. Rubén Salgado Alemán Presidente de la Federación de Guerrerenses Radicados en Chicago Illinois.

Le solicité una entrevista para saber de viva voz como está el problema con nuestros paisanos en la U.S.A. a lo cual accedió amablemente.

Así se llevó a cabo la entrevista:

Rubén, buenas tardes, nos saludamos el mes de Septiembre del 2016, en ese tiempo andabas apurado promoviendo el voto en contra de Trump, hoy las cosas desafortunadamente para los migrantes ha cambiado.

¿Cómo están las cosas para los connacionales en Chicago?

Me dijo: Bueno mira, en Chicago hay temor, hay miedo por la separación de familias y más que nada, yo como líder y la organización estamos unidos con el Consulado Mexicano y demás federaciones que existen allá en Chicago como son la Michoacana, de Chihuahua, Durango, Zacatecas, y demás organizaciones, trabajando como nunca al lado del Cónsul Carlos Jiménez Macías, cada dos meses, tenemos una junta con él para saber qué podemos hacer, opinar, sugerir, etc.

Ahorita ya logramos que el Consulado tenga Asesores y Abogados para informar a la Comunidad Guerrerense, porque: ¿qué pasaría, Dios no lo quiera, hay una redada, una deportación masiva?

Ejemplo; si un niño nacido en Estados Unidos está en la Escuela y detienen a su papá su mamá o ambos, el Gobierno Americano se queda con el niño, porque queda como tutor del niño americano, estamos trabajando en eso para que los padres vayan con ese niño y lo registren con la doble ciudadanía y así el niño pueda estar en México viviendo con sus padres.

Pregunta:

Rubén: y las Ciudades Santuario como Chicago, New York y Los Ángeles ¿qué papel están jugando dentro de este problema?

Respuesta: Están jugando un papel muy importante, están recibiendo a las personas y ayudándolas.

Pero retomando lo de las otras federaciones,

Quiero enfatizar esto:

¿Qué pasaría si llegan a deportar a un padre de familia, con su automóvil, su camión o su negocio, grande o pequeño?

El Gobierno de los Estados Unidos se apodera de él, lo confisca y eso estamos tratando que no pase, lo mismo pasa con la propiedad donde viven los deportados, muchos de ellos compraron su casa, en ese aspecto las autoridades de los gringos no son muy escrupulosas porque les conviene que compres, que inviertas, dejan que compres pero cuando te deportan el Gobierno se queda con las propiedades, ahhhh eso no está bien, por eso nosotros estamos trabajando sobre eso.

Pregunta: Rubén, en Los Ángeles se dio un caso, durante la construcción de un lugar deportivo y social se contrató a personal con documentos falsos, de esto tiene más de diecisiete años, el personal estuvo pagando impuestos, pero ahora los despidieron argumentando que no tienen papeles, ¿después de diecisiete años se dieron cuenta?

¿Qué está haciendo el Consulado y ustedes al respecto?

Respuesta: Es muy temprano para hablar de esto, pero claro que tanto las Federaciones como el Consulado intervendremos, no sé cuánto tiempo lleve esto en el aspecto legal, pero tendremos que lograr una indemnización.

Pregunta: Cuando las elecciones, muchos mexicanos que ya tienen la residencia o la nacionalidad americana votaron por Donald Trump.

Ahora ¿Qué hacen, con qué cara los ven?

Respuesta: Fito; es muy buena pregunta.

Ahora se quedan callados, se quedan tranquilos, si los interrogas, se niegan a contestar, están detenidos en su hacer, ahora ni ayudan ni apoyan, ni se acercan a las Federaciones ni al Consulado Mexicano desgraciadamente en todo el mundo hay personas así.

Pregunta: ¿Crees que la cantidad de personas deportadas sea muy alta?

De mi parte, prefiero no decir cantidades, esperemos que sea mínima, pero nosotros estamos informando a la gente, vemos a tener reuniones comunitarias para que todos sepan sus derechos, en semana y media tendremos la primer reunión junto con el Consulado Mexicano y la implantación del programa que se llama Redes Mexicanas, para que todos nuestros paisanos sepan todos sus derechos.

Muchas Gracias por la entrevista.

Respuesta al contario, solo les pedimos lo siguiente:

Si llega un migrante deportado, échenle la mano, ayúdenle, porque no sabemos de qué manera lo detuvieron, de qué manera están acá, sí solo, con su esposa sus hijos o solo. Tren dinero, no traen dinero, abusaron de él o de ellos, no lo sabemos.

Yo sufrí una deportación hace 36 años y es triste, porque te esposan te encadenan en los pies, cuando llegamos de Chicago al Paso Texas y nos bajaron, nos dejaron y dormimos en la Terminal de autobuses con un pedazo de cartón, al otro día fuimos al mercado para ayudarle a las Señoras a cambio de un bolillo o algo, es duro, es difícil, es triste.

Rubén; Gracias es un placer platicar contigo, ojala y esta situación termine pronto.

Respuesta; Gracias a ti, espero que las personas en México, apoyen a nuestra gente indocumentada, nosotros lo estamos haciendo en Chicago con marchas de protesta y otros movimientos.

Hasta luego.

