La opinión de Hugo Figueroa Ed. 711

RIOS PITER Y YUNES, DOS TIPOS DE CUIDADO

Hugo Figueroa Ocampo

Dos tipos de cuidado sacaron la cabeza la semana pasada para con el objetivo de atacar a la izquierda mexicana, crear confusión entre la sociedad utilizando un discurso demagogo que contrasta con su forma de actuar como servidores públicos. Me refiero al senador Armando Ríos Piter y Miguel Angel Yunes Linares, gobernador de Veracruz. Los dos han demostrado ser unos cínicos y chapulines de la política, brincando de un partido a otro para lograr sus intereses personales pisoteando ideologías y principios, pues lo que es prioridad para ellos es lograr sus objetivos mezquinos, egoístas y perversos a costa de lo que sea.

Armando Ríos Piter se ha caracterizado por brincar de un partido político a otro, pues ya ocupó cargos con administraciones priistas, panistas y perredistas. Lo mismo fue subsecretario de la Reforma Agraria con Vicente Fox, apadrinado por Florencio Salazar Adame quien también va y viene del PAN al PRI y viceversa, que secretario de Desarrollo Rural durante el mal gobierno de Zeferino Torreblanca, en donde dejó el cargo para lanzarse como candidato a diputado federal, ganando dicha elección gracias a los acuerdos turbios político electorales contraídos con el PRI a través de su jefe Zeferino. Piter ha sido un neoliberal de siempre y encajó correctamente con Torreblanca para gobernar bajo esos principios al estado de Guerrero que se sintió traicionado al creer que en verdad habría un cambio en las políticas sociales y económicas de un ejecutivo emanado de la izquierda a la que traicionó ya estando en el poder.

Gracias a su cinismo e hipocresía, Ríos Piter logró ser senador de la República otra vez bajo las siglas de partidos como el PRD. Ya en ejercicio de sus atribuciones, este tipo votó a favor de las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto, como la educativa, fiscal y energética, y para ponerle la cereza al pastel, Rios Piter votó a favor del gasolinazo que en demasía nos está perjudicando en nuestra economía a los mexicanos. Este tipo ha presentado su renuncia al PRD y ahora se dedica a atacar a Andrés Manuel López Obrador, jugando el papel de esquirol de la política, bajo las órdenes de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, según lo que publica la prensa nacional y columnistas de prestigio.

El otro tipo de cuidado se llama Miguel Angel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, quien fue un aliado acérrimo de Elba Esther Gordillo, hasta que un día chocaron sus intereses perversos y decidió romper con ella. Yunes era un priista recalcitrante al que no le permitieron ser candidato a gobernador y por lo tanto desde hace algunos años milita en el PAN en donde su sueño de ser gobernador se ha cumplido, aunque por solo 2 años. El tal Yunes fue acusado por la periodista Lydia Cacho de formar parte de una banda de pederastas conformada por funcionarios públicos de alto nivel, según información publicada en la revista Proceso. Este tipo está utilizando la tremenda corrupción del ex gobernador del PRI Duarte, para simular que es un hombre íntegro que lucha contra la corrupción.

Los que tenemos información sobre Yunes sabemos que es un simulador que busca obtener beneficios propios y de grupo y que por eso ataca a Duarte, para presionar a Peña Nieto y consolidar más el cogobierno del PRIAN tanto en su estado como en el país, y para muestra nos queda que recientemente, sin pruebas contundentes el tal Yunes vocifera contra Obrador diciendo que éste recibió dinero de Duarte durante las campañas electorales pasadas en ese estado. Desde luego que los otros mafiosos de su partido como Calderón, Margarita Zavala y el chamaco Anaya han hecho eco de esa acusación falsa y sin sustento de pruebas para atacar a Obrador, pues bien sabemos que el PRIAN intenta consolidarse con miras a las elecciones del 2018 y a costa de lo que sea detener el avance de la izquierda mexicana. Las televisoras siguen jugando a favor del PRIAN dando cobertura A Rios Piter y Yunes, dos tipos de cuidado precisamente al servicio del PRIAN, valga la redundancia. Las izquierdas deben contrarrestar este escenario perverso de las derechas, por lo que urge comenzar a llegar a acuerdos para buscar una coalición o candidaturas comunes en 2018 y cerrarle el paso a los azul-tricolores que están ya súper coaligados. Que así sea.

