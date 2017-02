En mi opinión Ed. 711

EL CÁNCER INFANTIL EN TAXCO

José Avilés Cuevas

Hola amigos y lectores, espero que estos días de calorcito ya hayan colgado en el closet sus bufandas, chamarras y todo lo que utilizaron para cubrirse el frío del invierno que está por terminar.

Voy a comentar algo que lo pensé más de dos veces para hacerlo, lo hago porque en las redes sociales es más fácil destruir que construir.

Digo esto porque cuando publico algo de lo que realiza el DIF Municipal, sobre todo la Sra. Lili Campos, inmediatamente me cuelgan epítetos y hasta se atreven a agredir verbalmente a la señora. Tuve la oportunidad de ver trabajar en el DIF a la Sra. Oralia de Benítez, la Sra. Jackie Pratt de Saidi, a Licha Villa de Martini, a Elena Majul la esposa de Mario Flores, a Doria Moronati de Parra, a la primer esposa de Isaac Ocampo, a Lupita Martínez de Ponce, a la esposa de Ramiro Jaimes y a la Sra. Jerusalén esposa de Salomón Majul.

Todas ellas merecen mi respeto y mi reconocimiento, pero si a quien vi trabajar de manera diferente fue a la Sra. Jackie Saidi y ahora a Lili Campos, todas cumplieron con su cometido de acuerdo a la forma que interpretaron su papel, porque no debemos olvidar que ellas tienen un cargo honorífico. Ahora que he vivido de cerca el arduo trabajo de Lili, no me queda más que admirar su perseverancia, sus ganas de solucionar los problemas sociales que hay en Taxco, su idea de recomponer el tejido social de Taxco sobre todo ahora que se involucró en el gravísimo problema del cáncer infantil.

Existen 10 casos (detectados) en Taxco de cáncer infantil en familias de muy escasos recursos, que las madres de los niños, viven con un resentimiento en contra de todo y de todos, que no creen que los vayan a auxiliar. Que te ven con una mirada retadora y te preguntan; a poco ¿me vas a ayudar? Es una terrible enfermedad que destruye el entorno de los familiares, que los recursos económicos no ajustan, que de hecho, tienen que vivir en un hospital, que necesitan pasajes, alimentación, medicinas (que son muy caras) y abandonar su casa por tiempo indefinido, más como en algunos casos en que son madres solteras.

Les voy a comentar un caso dolorosísimo que le ocurrió en lo personal a un buen amigo, conocido de muchos de ustedes. Un día de esta semana, salía yo de la Notaria N°2 y delante de mi vi la inconfundible figura de Miguel Ángel Parga, lo alcance y me puse a platicar con él, salió a relucir el doloroso episodio de su vida, la muerte de su hija Palomita, víctima del maldito cáncer. Palomita ya estaba en fase terminal y querían cumplirle un sueño.

El sueño de Palomita era ver el partido de fútbol América vs Cruz Azul el torneo pasado. Se hicieron los trámites que llevaron algún tiempo, desgraciadamente Palomita falleció ocho días antes del partido. Posteriormente le llamaron a Parga, le dijeron que ya estaba todo listo, que Palomita iba a entregar el balón y a decir la frase: “JUEGA LIMPIO, SIENTE TU LIGA”, que los jugadores la iban a apapachar y a regalarle una playera autografiada. Parga les dijo que ya no era posible pues su hija había fallecido días antes. Esto me lo platicó Parga con sus ojos llenos de llanto, que también me contagió.

Le pedí su autorización para publicarlo a lo que accedió para que lo tomen como una prueba y no digan pendejadas escudados en facebook y con perfiles falsos. Por eso me molesta cuando publico algo y los inconformes, los desequilibrados, los contreras opinan con el hígado y no con el cerebro.

Otro ejemplo de cumplirle un sueño a otro niño: le preguntaron cuál era su sueño, le ofrecieron llevarlo a Disneylandia, o a Cancún y él dijo que quería conocer el Cañón del Sumidero, lo llevaron y al final le preguntaron porque el Cañón y el niño les dijo: es que mis papás son de Chiapas, y yo no conozco nada de Chiapas. Ahí está el meollo del asunto, asistir a los niños, pero también a los padres o a la familia completa.

Ese es el trabajo que se ha encomendado Lili, tratar de recomponer el tejido social en Taxco, y debemos comenzar con nosotros los padres o los abuelos, preguntarnos: ¿en qué fallé? ¿Qué no atendí? ¿Les di de más? ¿No les di?

Pero si nunca se presenta uno a la escuela a preguntar por la asistencia o inasistencia de los hijos, si llegan con una bicicleta o un Play Station y no dice uno: ¡eso no te lo compre! ¿De dónde lo sacaste? Eso nos corresponde a nosotros.

