Directora de Acamixtla, Taxco, denuncia acoso e intimidación

Chilpancingo,.- La maestra Catalina Brito Arroyo, directora de la escuela “Mariano Bernal” de Acamixtla, municipio de Taxco de Alarcón, denunció que un grupo de maestros y padres de familia que piden su destitución, la han acosado y violado sus derechos “por haber puesto orden en la institución”.

La directora se presentó en las oficinas de la sección 14 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, acompañada por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Acusó a los maestros José Alfredo García Fierro y Nancy Meza Tellez de ser los principales orquestadores de las acciones en su contra, mientras que los comités de padres actual y el del ciclo 2015-2016, intentan ocultar irregularidades financieras.

La maestra afirmó que el año pasado llegó a la dirección de la escuela y desde entonces no la han dejado trabajar, a tal grado de que actualmente la institución lleva dos semanas tomada.

Explicó que desde el pasado 7 de febrero, algunos padres de familia incitados por el maestro José Alfredo iniciaron un paro de labores para exigir su destitución como directora de ese plantel.

Sostuvo que la acusan de “falta de ética, de ser prepotente, de que les hablo mal, pero lo cierto es que pusimos orden, ya que había la hora del café, los maestros, no había planificación, lo que significa que se violaban los derechos de los niños”.

Brito Arroyo señaló que en ese plantel donde estudian 266 alumnos y laboran 17 maestros, el comité de padres de familia recaudó alrededor de 60 mil pesos; “el año escolar pasado les pedimos cuentas a dicho comité y no lo hicieron, lo que molestó a la mayoría de los padres de familia, desde hace dos años no rinden cuentas”.

Dio a conocer que las autoridades educativas, desde el delegado de la SEG en Taxco, hasta el supervisor de la zona escolar, se han negado a intervenir en este asunto, pese a que se suspendieron las clases “solamente se permitió una semana de clases, pero después nuevamente se suspendieron”.

Por último, aseguró también que fue retenida por un grupo de maestros y padres de familia; “me dijeron que me fuera calladita, y sin hacer ruido, piden mi salida, pero yo demando la intervención del Secretario de Educación, José Luis González de la Vega, que se presente a Acamixtla a resolver el problema, y que se investigue la situación, si cometí alguna falla, entonces me voy, pero si no, pues entonces que ponga orden”. (Agencia Periodística de Investigación).

