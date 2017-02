No voy a debate con Yunes porque pierdo mi cartera: AMLO

Miguel Ángel Yunes Linares “quiere convertir a Veracruz en una monarquía de la moronga azul imponiendo a sus hijos” en cargos de presidentes municipales, aseveró Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena.

En el segundo día de gira por el estado y 24 horas después de que Yunes Linares acusó a López Obrador de actos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte, el ex candidato presidencial aseguró que como no le conviene a Yunes que los veracruzanos sepan que otro de sus hijos, Fernando Yunes, quiere ser presidente municipal del puerto de Veracruz, optó por atacarlo para desviar la atención de las pretensiones monárquicas “del juzgador de Duarte”, pero que en tres meses de gobierno no ha metido a nadie a la cárcel y por el contrario “se la ha pasado gritando y guardando dinero para la campaña de su hijo”.

Si acaba de pedir licencia al Senado porque va de candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz (Fernando Yunes) van a utilizar todo el dinero. Yunes Linares ya incrementó la deuda en Veracruz en 7 mil millones de pesos, seguro no hay ninguna obra en Veracruz, no ha metido a la cárcel a nadie y seguro va a guardar dinero para la campaña porque vienen elecciones”.

En entrevista exclusiva para Grupo Imagen, el ex candidato presidencial calificó de “inmorales y cínicos” los objetivos de Yunes, a quien por cierto advirtió que no irá a ningún debate pero sí lo seguirá denunciando.

Qué se enojen, tengo autoridad moral, siempre he salido de la calumnia ileso por una razón: no soy corrupto y voy a resistir y los voy a seguir denunciando”, advirtió al considerar que realiza una labor social para que a sus paisanos “ya no los choreen”.

Pues no, no puedo ir al debate porque en una de esas pierdo mi cartera”.

En cuanto a la negativa de Cuba para permitir la entrada a ese país del ex presidente Felipe Calderón, López Obrador dijo que no opinará sobre el tema, pero le advirtió a Calderón “que no pasará la imposición de su esposa Margarita Zavala”.

En la charla con Grupo Imagen, Andrés Manuel López Obrador anunció que la denuncia por discriminación racial y violación de derechos humanos que interpondrá a mediados de marzo de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Donald Trump llevará la firma de ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que un grupo de abogados, internacionalistas y personalidades de distintos sectores decidieron nombrarlo a él y al abogado Netzaí Sandoval como representantes en el recurso legal donde se pedirá poner freno a las acciones intimidantes de Donald Trump contra los migrantes mexicanos.

Cabe recordar que Netzaí Sandoval es doctor en derecho constitucional y que en noviembre del 2011 interpuso una denuncia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional contra diversas autoridades mexicanas, entre ellas, el entonces presidente de la república, Felipe Calderón.

La denuncia será presentada el próximo 15 de marzo en Washington, en Estados Unidos.

