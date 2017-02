Ladridos Políticos… Ed. 2457

Partidos políticos obsoletos e inquistados con el crimen organizado

Por Carlos "El Perro" Yáñez

Grrrrrr…

En México tenemos demasiados pobres, y tenemos también demasiados partidos políticos. Afectando a estados pobres en su desarrollo social, económico y político. Éstos son diez, hasta el momento en que escribo mi columna.

Grrrrrr… Los partidos son ricos, muy ricos, en tanto que los pobres son paupérrimos. Indignante paradoja es ésa de tener partidos llenos de privilegios en un país cuyos habitantes, en su gran mayoría, no disfrutan de los bienes sociales que se necesitan para vivir una existencia digna.

Grrrrrr… La partidocracia en México no ha cumplido con su principal propósito que es la promoción de la democracia. Aunque la política es una práctica moral ciudadana y se requiere involucrar a la gente en la toma de decisiones y no quedar estas acotadas a los partidos.

Grrrrrr… Los partidos políticos en el país, han perdido su espacio, su credibilidad, obligando a la ciudadanía a buscar nuevas alternativas en el ejercicio de la política y las candidaturas ciudadanas son una alternativa seria, si se les da la reglamentación adecuada.

Grrrrrr… Lo cierto es que la crisis en el sistema de partidos políticos ha generado nuevas alternativas y condiciones de gobierno.

Grrrrrr… En Guerrero existen al menos 30 municipios donde el Presidente Municipal y su equipo han abandonado sus funciones y responsabilidades por presión, un grupo de la sociedad, organizada en comités ciudadanos se hace cargo de estos gobiernos municipales; por otra parte, la ley se ha modificado para que ciudadanos sin partido político puedan ejercer su derecho a ser votados como “candidatos independientes”.

Grrrrrr… La crisis partidista ahora tiene alternativas reales que no debemos de perder de vista, ya que pueden significar el futuro de la política en México. ¿Funcionaríamos sin partidos políticos?

Grrrrrr… Desde hace años los partidos políticos han permanecido en crisis por la carente representación política que han logrado en la sociedad mexicana.

Grrrrrr… La ciudadanía no confía en los partidos políticos y estos no han dado una solución a esta desconfianza, probablemente porque nunca había existido una opción distinta a ellos a la hora de votar o gobernar.

Grrrrrr… Desde el nacimiento del PNR –Ahora PRI- en 1929, México nunca ha tenido un presidente, gobernador, diputado o senador que no haya contendido desde un partido político, hasta ahora.

Grrrrrr… Y es que ¿cómo confiar en los partidos políticos si todos están involucrados en mafias y crimen organizado? Solo por mencionar algunos casos –excluyendo a gobernadores porque no acabo-.; el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca -ahora en prisión-, fue recomendado por López Obrador para la candidatura del PRD y tenía nexos con “Guerreros Unidos” una célula del crimen organizado en Guerrero muy violenta; El ex alcalde del PRI en Cocula, César Miguel Peñaloza Santana también está en la cárcel por nexos con el crimen organizado en Guerrero; por último, Emmanuel Nivón González ex edil del PAN en Chiapas y precandidato a la gubernatura fue encarcelado por extorsión. Ningún partido se salva cuando se trata de corrupción impunidad y malos manejos de recursos.

Grrrrrr… Los mexicanos vivimos acosados mediáticamente por los partidos, asaltados literalmente por ellos y sus nexos con el crimen organizado, cansados de darles nuevas oportunidades.

Grrrrrr… Por razones como estas, no es raro que el 45% de los mexicanos no confíen nada en los partidos políticos, un 35% tenga poca confianza y sólo un porcentaje menor al 5% tenga mucha confianza, de acuerdo a la encuesta presentada por el INE el año pasado titulada Informe País.

Grrrrrr… Pero entonces, cuando las cosas están a punto de explotar, salen voces a defender al sistema de partidos destacando que sin ellos la democracia sería inexistente ¿Están seguros de ello?

Grrrrrr… El espíritu de la democracia representativa se centra en la elección de representantes que transmitan las demandas sociales y las resuelvan con apoyo de todas las voces, por lo tanto los partidos políticos no son indispensables en el concepto básico.

Grrrrrr… En México, lamentablemente, votar no asegura ser representado, al contrario, implica el nombramiento de un partido político con sus respectivas figuras para que suban al poder y lo ejerzan de la manera que más les convenga.

Grrrrrr… Al votar por diputados y senadores solo mandamos soldados de colores a las cámaras, los cuales se posicionarán con los suyos, aprobarán y se pelearán en bancada, ninguno de ellos recordará que representa ciudadanos, porque en la práctica en las cámaras solo están representados partidos.

Grrrrrr… Las franquicias que son los partidos políticos son un mal negocio para el país, ya que reciben grandes cantidades de dinero para fomentar la cultura democrática. Estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán no han avanzado en cultura democrática, entonces, es un dinero mal invertido.

Grrrrrr… Ante el fracaso de los partidos políticos no deben darles dinero por jugar un papel obsoleto. Ya que cuando hay muchas organizaciones civiles hacen un ejercicio directo de la práctica democrática, tienen sus elecciones internas desde clubes sociales, clubes deportivos y practican la democracia.

Grrrrrr… Los recursos que destina el gobierno de México a los partidos, los ha prostituido en México desde hace muchos años y los partidos políticos cuidan sus cotos de poder. Una candidatura independiente, para ellos, es veneno puro.

Grrrrrr… Hay resistencias, desafortunadamente, son los que votan en los congresos. Espero que la presión ciudadana avance y en el 2018 podamos tener candidatos ciudadanos independientes”, para que estos, no queden acotados por partidos políticos.

Grrrrrr… Pero sucede que aquí algunos de los llamados “partidos políticos” son en verdad lucrativos negocios que dejan suculentas ganancias a quienes los manejan.

Grrrrrr… El ejemplo más grosero es el del Partido Verde, que ha echado mano de propaganda escandalosa e ilegal para poder venderse al PRI a más alto precio y a la vez ser su satélite en los procesos electorales. Lo cierto es que hoy tiene un nuevo jinete apolíptico como Manlio Fabio Beltrones, que pretende arrebatarle un fuerte capital político al PRI.

Grrrrrr… Además de que el ex líder del tricolor también está trabajando con los azules del PAN, en busca de recuperar el poder político que le arrebataron desde que salió de la dirigencia del PRI. Retomando la guerra que sostenía con el presidente Enrique Peña Nieto antes que este llegara a los Pinos.

Grrrrrr… Vale la pena preguntar, ¿Te sientes representado por los partidos políticos? Si la respuesta es no, ahora tienes dos nuevas opciones, busca a tus candidatos independientes o vuélvete uno de ellos, es una opción viable y constitucional para cambiar la realidad política, o si te parece más conveniente, busca organizarte con tu sociedad y generar un nuevo sistema de gobierno, sin olvidar que todos deberíamos ser incluidos en el proceso de toma de decisiones. De una u otra forma México está generando sus propias respuestas a sus viejos problemas, los partidos políticos.

