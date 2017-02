Desafuero de diputado Saúl Beltrán seguirá su curso, pese a amparo: Flor Añorve

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

Chilpancingo, (IRZA).- El diputado Saúl Beltrán Orozco (PRI) solicitó al Congreso del Estado suspender el juicio de procedencia que inició en su contra la Comisión Instructora a petición de la Fiscalía General del Estado, hasta que el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, resuelva su solicitud de amparo.

A través de su defensa legal, el legislador presentó a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo copia de su demanda de juicio de amparo que promovió el 2 de febrero en contra del procedimiento de la Fiscalía.

Sin embargo, la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el procedimiento legislativo seguirá su curso porque el amparo solicitado por Beltrán Orozco no ha sido concedido.

La solicitud del legislador fue dada a conocer este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente.

Argumentó la violación a sus derechos constitucionales y al procedimiento de la Fiscalía, la cual debió primero solicitar el juicio de procedencia al Poder Legislativo, antes de girarle orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

“Solicito suspender el procedimiento a realizarse con motivo de la declaración de procedencia efectuada por la Fiscalía General del Estado hasta en tanto se resuelva el juicio de garantía de amparo”, sintetiza.

Y agrega: “Desde el pasado jueves 2 de febrero presenté demanda de amparo directo ante el Poder Judicial Federal para que se me conceda el amparo y protección de la justicia y con eso se deje insubsistente la inconstitucional orden de captura en mi contra”.

En la notificación añade que no ha incurrido en conductas relevantes para el derecho penal y menos en la que “inconstitucionalmente se me imputa”.

Agrega que de no suspenderse el procedimiento legislativo, “podríamos llegar al absurdo y peligroso escenario de que al suscrito se le suspende la inmunidad constitucional (fuero) y momentos después se resuelva el amparo”.

Consultada al respecto, la diputada Flor Añorve Ocampo adelantó que no es procedente la solicitud del Saúl Beltrán porque legalmente no ha sido autorizado el amparo que solicitó y, en consecuencia, el juicio de procedencia continuará su curso.

“Un diputado no puede detener un proceso si no tiene amparo aprobado. Él solicita suspenderlo pero no procede”, recalcó, y agregó que la Comisión Instructora tomará una decisión al respecto.

Agregó que la Comisión resolverá la próxima semana el juicio de procedencia que solicitó la Fiscalía, aunque volvió a cuestionar su “mal procedimiento”, pues antes de girar orden de aprehensión contra el diputado, debió solicitar su desafuero.(www.agenciairza.com)

