Más Narcomantas en #Taxco

Chilpancingo,.- La mañana de este martes, una narcomanta fue localizada en la ciudad de Taxco de Alarcón, donde acusan a la Síndica Ana Lilia Jacob de la Cruz, de apoyar a un grupo delictivo.

En la manta también acusan a Jovany Tellez, comandante de la Policía Estatal en la región Norte, de estar vinculado al narco; y se anuncia una nueva “limpia” en esa ciudad.

El hallazgo se realizó alrededor de las 08:30 horas cerca de la secundaria “Vicente Guerrero”, ubicada en la colonia con el mismo nombre, perteneciente al barrio de Los Jales.

Elementos de la Policía Estatal se trasladaron al lugar, localizando la manta que contenía el siguiente texto: “Mi gente de Taxco en pesara la verdadera limpia comandante telles de la estatal será mejor que dejes de apoyar al ranixq se nos olvidara q eres gobierno tenemos gente para darte el topon y tu Emanuel y tu mamá Elsa sabemos q tu hermano alconea para el Japo y Mascota no me busques más q ya yegueHijo de tu puta madre yo si ando en la calle buscándote y tu Filimon Barrios deja de apoyar a rani q viene x ti no crean lo q ponen en facebook nosotros si somo los rojos y venimos con Los Jepes de Chilpansingorany ya no te escondas perro rata que yo si vine a echar putasos mierda ya sabemos quienes son tus halcones de pedro martin”.

En otra parte del texto se leía: “presidente Omar será mejor q despida a la sindica x puta corrupta resibe dinero de rany ya estamos a qui Taxco se vistió de Rojo Arre a todos los chaqueteros les va a pasar lomismo q al camochas jajajajaA.T.T. EL VERDADERO comando de la PLATA voy x ustedes Pelón y Rany ratas Hijos de su puta perra madre y todas tus PUTAS q te andan alconeando”.

“Mi gente de Taxco esta ola de muertes es x culpa de jobani tellez y rojas comandantes de la policía estatal y la sindica ana Lilia Jacob de la cruz, quien resibe un pago x Ranulfo n…”. El resto del texto no era muy visible, solo se alcanzaba a leer que iba firmada por “Los Jefes” y la nueva generación de “Los Rojos”.

La narcomanta fue retirada y asegurada por los uniformados, quienes la trasladaron a las instalaciones de las autoridades correspondientes. (Agencia Periodística de Investigación)

