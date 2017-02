Se busca asesoria en más de 500 desapariciones

Chilpancingo, Gro. 12-02-2017.- El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y el País demandó al gobierno federal y estatal que cumplan con los acuerdos pactados el pasado viernes, que incluye asesoría en la búsqueda de unos 500 desaparecidos de los últimos años, becas para los hijos de las víctimas, y otros apoyos, informó la dirigente María Guadalupe Rodríguez.

En entrevista, la dirigente de los desaparecidos en Chilpancingo anunció que este lunes se van a reunir con el defensor de los derechos humanos, Manuel Olivares Hernández, con la finalidad de recibir asesoría por parte del Centro de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, que él coordina.

En la reunión “se va a diseñar una estrategia de búsqueda de nuestros familiares, y también le vamos a pedir que nos acompañe en las distintas tareas que se implementarán, junto con el gobierno federal y estatal”.

Recordó que el viernes pasado, se reunieron con los representantes de la (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que vinieron de la ciudad de México, quienes se comprometieron con los colectivos de Iguala, Chilpancingo, y Acapulco, así como con el Taller de Desarrollo Comunitario(Tadeco), a brindar apoyo y asesoría.

Mencionó que algunos de los acuerdos tomados fueron que a partir de esta semana, las familias que tienen a sus hijos desaparecidos, o que hayan sido asesinados, recibirán un apoyo de 2 mil 200 pesos, con retroactividad de agosto del año pasado y hasta febrero de este año.

También se comprometieron a designar asesores jurídicos para los delitos del fuero común y federal “un paso importante es que aceptaron registrar a nuestros familiares en el Registro Nacional de Víctimas, antes no quisieron porque no querían pagar las prestaciones que otorga esa instancia”.

María Guadalupe Rodríguez, señaló también que se otorgarán recursos por 3 mil pesos para la compra de útiles escolares “además de 4 mil 800 pesos mensuales, para la renta de las personas que hayan sido desplazadas de sus lugares de origen”.

Mencionó que también la PGR, luego de la negociación del viernes pasado “reconoció a 13 familias que no habían sido aceptadas, pero ya se entregaron sus expedientes, aunque todavía no hay una respuesta formal, esto porque no querían abrir una carpeta de investigación, debido a que con ello están obligados a la reparación del daño”.

Finalmente reconoció que gracias a que se logró la unidad entre los cinco colectivos fue posible obtener dichos pagos “un compromiso final fue que se implementará un proyecto de búsqueda con el apoyo del CEAT federal y estatal, que se dará a conocer en los próximos días”.

Vía: La Jornada

