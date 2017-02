Gritan asesina, torturadora y corren a  Wallace de marcha unidos por México.

CdMx. 13-02-2017.- La marcha Unidos Por México convocada por la activista Isabel Miranda de Wallace, fue arropada por un puñado de líderes priistas que acudieron a su llamado, pero ni así logró evitar los gritos de “¡Fuera Peña Nieto!” durante el arranque y el transcurso de la misma.

Para evitar que los críticos del presidente mexicano se integraran a la marcha, el priista Luis Javier Guerrero Guerra se dedicaba a retirar a las personas que llevaban pancartas contra Enrique Peña Nieto o que gritaban consignas en su contra, al tiempo que hacía llamados a la unidad nacional de los demás asistentes. “No es el sentido de la marcha, no es el sentido, fuera provocadores, unidad nacional, unidad nacional”, arengaba.

Uno de los afectados fue Fernando García, quien se presentó como empresario transportista. Prácticamente se le obligó a salir de la marcha, por llevar una cartulina que decía “No al racismo” en una de sus caras y “¡Fuera EPN!”.

“Esta es una manifestación libre, me pidieron que me salga, pero no me quiero salir, la voy a guardar, simplemente quiero decir que tampoco estoy de acuerdo con el gobierno corrupto que tenemos”, dijo, previo a su retirada de la marcha.

El priista Luis Javier Guerrero Guerra fue precandidato del PRI a la Jefatura Delegacional de Benito Juárez y es presidente de la agrupación Consejo por la Transparencia y Legalidad en la Ciudad de México.

Otros priistas que acompañaron a Isabel Miranda en la marcha contra Trump fueron la ex Secretaría de Vinculación con la Sociedad, Laura Elena Herrejón, y Luis Figueroa Solano, ex dirigente de las organizaciones adherentes al PRI y actual líder de la organización México Avanza

En algún momento, Figueroa Solano y Guerrero Guerra parecían disputarle el control de la marcha a la propia Miranda de Wallace, ya que sus contingentes se negaron a cederle la cabeza de la movilización y rebasaban a la activista social cuando esta pretendía ir delante de los simpatizantes priistas.

En el arranque de la movilización, la activista Julia Klug se apersonó en el Hemiciclo a Juárez para provocar a los partidarios de la ex candidata del PAN. A los gritos de “¡Fuera Peña!”, una persona de la tercera edad que se identificó como Mariano Rodríguez. Respondió “¡Arriba Peña!”. Klug reviró con un empujón al anciano, por lo que este manoteó y rompió la pancarta de la activista.

Sin importar su procedencia, entre todos los participantes sí hubo un único consenso: el rechazo a las políticas antiinmigrantes y antimexicanas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Los reclamos a Isabel Miranda y su retirada del Ángel de la Independencia

Durante la marcha, no solo salieron a relucir los consensos, sino también los disensos. Fue evidente que la antigua defensora de víctimas de secuestro y ex candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México ya no es factor de unión entre la sociedad civil.

Enfrentada con organizaciones de derechos humanos, con el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia y hasta con los grupos sociales que apoyan la lucha por encontrar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de secuestro y desaparición desde septiembre del 2014, Isabel Miranda fue increpada por grupos de personas que la consideran cercana al poder político.

Wallace llegó hasta el Ángel de la Independencia entre expresiones de rechazo y se retiró de la misma forma: en medio de gritos de “¡asesina, torturadora y fuera Wallace!”, una huida que fue grabada por decenas de teléfonos celulares.

Sin embargo, la Presidenta de la Fundación Alto al Secuestro rechazó horas más tarde que su salida intempestiva de la marcha que ella misma había convocado fuera consecuencia del repudio mostrado por la gente.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, Isabel Miranda aseguró que sus escoltas la sacaron del lugar por la presencia de una persona armada en las escalinatas del Monumento a la Independencia.

“Salí del evento NO por los gritos, salí porque había una hombre (sic) disfrazado de mujer, armado muy cerca de mí y me retiraron por motivos de seg”, aseguró Miranda de Wallace.

De acuerdo con la organización “Alto al Secuestro”, los policías capitalinos que resguardaban la Glorieta del Ángel en ese momento no actuaron para evitar un incidente que pusiera en riesgo a cualquiera de los manifestantes o asistentes a este evento.

Fuentes cercanas a esa organización, explicaron que Isabel Miranda fue alertada de la persona armada por la actriz Laura Zapata, por lo que ella no pudo ver el arma ni tampoco al hombre o mujer que la portaba.

Consultados por Aristegui Noticias, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría capitalina informaron que todavía no han recibido ninguna denuncia formal ni informal por parte de Isabel Miranda de Wallace o sus representantes legales.

Vía: Aristegui Noticias

Comments

comments