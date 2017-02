De acuerdo Evodio en quitar fuero a representantes populares

Por: Minerva Morales A.

Acapulco, Gro.- El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se pronunció a favor de la propuesta del Congreso de Guerrero del desafuero para representantes populares.

En entrevista el munícipe señaló que ningún funcionario debe tener privilegios, debido a que son tiempos de apertura y de cambiar las formas que se habían diseñado en el pasado.

“Son tiempos de ponernos ante el escrutinio de la gente abiertamente y ninguno debiera tener privilegio de tener fuero alguno, tú no puedes, no debes seguir las mismas formas que se habían diseñado en algún momento, no fueron para nadie, yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Evodio Velázquez Aguirre.

En relación al asesinato de un hombre de origen canadiense, localizado al interior de una casa en el barrio El Tambuco, informó que aún no cuenta con el informe respecto al homicidio, por ello se reunirá con el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, y con el Grupo de Coordinación Guerrero para tratar temas de seguridad.

“Tenemos problemas como lo que acaba a suceder, se tienen los problemas, hay que asumir y hay que seguir hacia delante, hay que seguir haciendo cosas buenas, y seguir haciendo temas que ayunten la violencia y la inseguridad en Acapulco”, apuntó Evodio Velázquez Aguirre.

Asimismo hizo un llamado a los turistas extranjeros para tomar precauciones respectó a que lugares frecuentar, ya que la zona más segura de Acapulco es la franja costera.

Añadió que está en análisis con el Grupo de Coordinación para reforzar la zona turística, por lo que no quitarán “el dedo del renglón” contra la inseguridad.

Noticias Acapulco News, Acapulco Guerrero.

Comments

comments