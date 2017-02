La Iglesia católica contra nuestras leyes

La Iglesia católica no se renueva e insiste en sus viejas necedades contra el aborto. Ante la nueva constitución de la aberración política llamada Ciudad de México en lugar del sensato Distrito Federal de antes, el semanario Desde la fe señaló que se trata de una constitución asesina y que su versión final fue secuestrada por “las izquierdas intolerantes, asesinas y absurdas…” Es asesina, porque legaliza en la práctica el aborto, es decir –según la Iglesia–, el homicidio de un no nacido que para ella es un ser vivo, humano, porque de otros seres vivos y sintientes no habla ni a las horas de penitencia o de comidas.

No es éste el espacio para discutir sobre los óvulos fertilizados, embriones y fetos en el cuerpo de una mujer y si en esta etapa ya se puede hablar de una vida humana o sólo a partir de que nace y se le desprende de la madre, es decir, a partir de que tiene vida propia aunque dependiente de muchos factores. En muchas legislaciones, en México y otros países, se permite el aborto, de preferencia antes de la semana 12 de embarazo, porque supone menos riesgos para la mujer ya que el embrión convertido en feto apenas es, por lo común, aproximadamente menor de 7.5 centímetros de longitud cráneo-caudal (en este periodo es cuando suelen presentarse los llamados abortos espontáneos). Para la Iglesia católica y otras religiones la interrupción del embarazo, incluso antes de que el embrión se convierta en feto, es asesinato. Es una creencia dogmática que no se sostiene científicamente, como tampoco que el origen del ser humano se dio con Adán y de éste con Eva, la mujer siempre en segundo plano en la mayoría de los textos llamados sagrados de la antigüedad en los que sólo había y hay un dios y éste era y es hombre (¿por qué no mujer?)