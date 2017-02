Universitario de la UAGRO presos de la inseguridad: Rector

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

Chilpancingo, (IRZA).- Del 2016 a la fecha se han registrado entre 25 y 30 homicidios en agravio de catedráticos y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), confirmó el rector José Alfredo Romero Olea.

Aunque no precisó la cantidad, expuso que los alumnos también han sido víctimas de “levantones”, e indicó que el delito de extorsión ha aumentado en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, aunque éstos no se denuncian.

Señaló que el problema de violencia e inseguridad para los universitarios está focalizado en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, pero advirtió que “se está agudizando” también en el municipio de Zihuatanejo.

Explicó que la mayoría de estos casos han ocurrido afuera de las instituciones. Ante esa situación, añadió, han recurrido al Ejército, a la Policía Federal, del Estado y de los municipios para resguardar las unidades académicas.

Romero Olea informó que se han reforzado las medidas de seguridad en las escuelas de Acapulco de Chilpancingo, así como de algunos otros municipios, sobre todo de las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.

“Hay algunas incidencias focalizadas y por eso hemos solicitado a las autoridades federales que le pongan énfasis a esas zonas, así como en Chilapa”, sostuvo.

Incluso informó que se ha tomado la decisión de reforzar el operativo de “Mochila Segura” para impedir que los jóvenes ingresen a las escuelas con sustancias prohibidas e incluso armados.

Estos operativos están coordinados por las autoridades policiacas y por elementos de seguridad privada que ha contratado la propia institución.

Sobre la posibilidad de instalar detectores de metales, comentó que sería complicado debido al déficit financiero de la máxima casa de estudios, pues cuentan con 46 preparatorias y más de 80 licenciaturas.

“Estamos revisando que los jóvenes no porten armas, pero no hemos encontrado nada”, insistió.

Sobre las 400 plazas que anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores para la Universidad Autónoma de Guerrero, el rector informó que están afinando el convenio para detectar los perfiles que requieren para su asignación.

