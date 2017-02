Chivas vence a Boca Juniors

GUADALAJARA.- El “Duelo de Gigantes” se quedó corto de futbol. Abundaron las patadas, escasearon las llegadas al arco y al final los penaltis decretaron que Guadalajara venció 6-4 a Boca Juniors, tras empatar 1-1 en tiempo regular.

Matías Almeyda sólo se guardó a Orbelín Pineda para enfrentar a Boca Juniors, y en su lugar insistió con Néstor Calderón acomodado junto al “Gallito” Vázquez para trabajar en la recuperación de la pelota.

El resto del equipo fue el mismo que el argentino ha usado en la Liga, pero la intensidad fue diferente.

Chivas batalló para entender a un rival más fuerte en lo físico, que no se sorprendió con la dinámica de los rojiblancos, que se escalonó para no sufrir con la velocidad de los locales, y que fue mordaz al momento de ir al frente.

De hecho las mejores oportunidades de un primer tiempo de mucho esfuerzo y poco talento fueron para Boca Juniors.

Sobre los 25 minutos de juego, Centurión encontró una pelota dentro del área en donde se quitó rivales con un doble recorte, y cuando el argentino se relamía los bigotes Alanís le salió al paso para, literal, meterle el pecho a la metralla que había salido de la pierna zurda de Ricardo.

Después, sobre el final del primer tiempo Pavón escapó a la marca del “Chapo” y al llegar al área sacó disparo al que Cota ya le había hecho muy bien el achique.

Guadalajara apenas tuvo una llegada clara, en la que Zaldívar no supo poner la pelota en las redes luego de un gran desborde de la “Chofis” por derecha.

Antes, durante y después de ese escaso peligro en las porterías, el cotejo fue un devenir de errores en la entrega de la pelota.

Llegaron los goles

En el complemento las cosas no cambiaban mucho. Chivas se mantenía sin ideas al frente y el rival simplemente sobrellevando el juego.

El partido seguía tan malo que la única forma de que se prendiera la tribuna fue un conato de bronca del “Aris” con Peruzzi, más artificial que sensato.

Sobre el minuto 68 se combinaron un instante de lucidez de los argentinos y un descuido rojiblanco: Un servicio por derecha encuentra solo a Walter Bou, quien tiene tiempo de controlar y vencer a Cota para el 0-1 en favor de la visita.

Chivas se acordó de la intensidad y al minuto 74 encontró el empate cuando un rechace corto de la zaga encontró la pierna derecha de Pulido, quien puso la pelota abajo y pegado al poste derecho de Werner, para el 1-1 que volvió a calentar a la tribuna.

Chivas no volvió a llevar peligro al arco visitante. Su entusiasmo por las bandas era fácil de frenar por una zaga experimentada y bien escalonada.

Incluso, el Rebaño fue afortunado de no perder el juego cuando Cota se vio magistral en un mano a mano con Bou.

Después, en los penaltis, Chivas fue infalible con Alanís, Zaldívar, Pineda, Pizarro y Fierro; por Boca falló Vergini y el Rebaño fue el más grandote en una noche que anunciaron de gigantes y se quedó corta de futbol.

Vino Menotti, pero…

La visita de César Luis Menotti a la ciudad no pasó inadvertida. El argentino llegó una noche antes del juego para fungir como comentarista para Chivas TV, pero por prescripción médica se le indicó descanso, por lo cual el argentino canceló su agenda matutina.

Las versiones sobre la posible incorporación del “Flaco” a la directiva rojiblanca como asesor de Almeyda se alimentaron por la tarde, y él simplemente dijo “vamos a platicar” a un ejército de reporteros que aguardaba por él a las afueras de su hotel.

En la noche, apenas a los tres minutos de la transmisión de Chivas TV, alguien de la parte alta de la tribuna aventó un vaso con líquido que cayó en el palco de la televisora y mojó a Menotti.

El “Flaco” se molestó y abandonó el estudio y la transmisión. El resto del juego lo vio en un palco más alejado. La verdadera razón por la que estuvo en Guadalajara no se pudo concretar.

Otra vez falló Chivas TV

El duelo con Boca fue la prueba para Chivas TV en el extranjero. La transmisión en Estados Unidos reportó fallas, mientras que en Argentina de plano anunciaron reembolsos a quienes contrataron el juego.

ALINEACIONES

Guadalajara.- Rodolfo Cota, Edwin Hernández, Jair Pereira, Oswaldo Alanís, Jesús Sánchez (Isaac Brizuela, 70), José Juan Vázquez, Néstor Calderón (Orbelín Pineda, 46), Rodolfo Pizarro, Javier Eduardo López (Carlos Fierro, 77), Alan Pulido y Ángel Zaldívar. DT Matías Almeyda

Boca Juniors.- Axel Werner, Jonathan Silva, Lisandro Magallán, Santiago Vergini, Gino Peruzzi, Fernando Gago, Adrián Ricardo Centurión (Wilmar Enrique Barrios, 46), Pablo Pérez, Walter Ariel Bou (Solís, 85), Cristian Pavón y Fernando Rubén Zuqui. DT Guillermo Barros Schelotto

Comments

comments