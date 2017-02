Solicita Fiscalía al Congreso, juicio de procedencia contra Saúl Beltrán

Jonathan Cuevas/API

Chilpancingo, .- La Fiscalia General del Estado (FGE) solicitó al Congreso del Estado un juicio de procedencia contra el diputado priista Saúl Beltrán Orozco, para poder cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan.

Cerca de las 14:00 horas de este miércoles, el Gobierno de Guerrero giró un comunicado de prensa con el que, el fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, informó que solicitará al Congreso del Estado que se inicie juicio de procedencia en contra del diputado local.

“A fin de iniciar las investigaciones necesarias por sus presuntos nexos con un líder criminal que opera en Tierra Caliente”, precisa, aunque antes, en conferencia de prensa, en Fiscal había precisado que la orden de captura era por el crimen de un ex colaborador, cuando Beltrán fue alcalde de Totolapan.

El comunicado se refiere a la conferencia de prensa que hubo alrededor de las once de la mañana en Casa Guerrero, pero resulta contradictorio a las palabras del Fiscal en algunos puntos.

“El fiscal contestó los cuestionamientos sobre el momento jurídico en el que se encuentra el caso del diputado local Saúl Beltrán Orozco, de quien se ha dado a conocer en diversos medios que existe una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual dijo que efectivamente se libró una orden a raíz de la solicitud del Ministerio Público”, se lee en el documento.

“Sin embargo dijo se trata de un legislador local que cuenta con fuero, por lo que se debe iniciar primero un juicio de procedencia ante el Congreso local, mismo que se presentará en las próximas horas”, se agregó.

Y finalmente se precisa: “Informó también que se sabe de un amparo que el diputado solicitó, sin embargo la Fiscalía no ha sido notificada”.

La solicitud

Ya por la tarde, cerca de las 18:00 horas, en otro comunicado de prensa, el vocero del Gobierno de Guerrero en materia de seguridad, Roberto Álvarez confirmó que 20 minutos antes de las 16:00 horas, la Fiscalía había realizado el trámite formal de solicitud de juicio de procedencia.

En el mensaje que también se difundió en video, el Gobierno de Guerrero se comprometió a desmantelar todas las redes de complicidad que hay y que convierten en más poderosos e impunes a los grupos criminales, “como en este caso de el tequilero”, resaltó. (Agencia Periodística de Investigación)

