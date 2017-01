En mi opinión Ed. 2445

PLAN DE AUSTERIDAD EN TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amables y finos lectores y amigos, como pasa el tiempo, ya estamos terminando la segunda quincena de Enero, ya están a la vista el Martes de Carnaval en Xochula, las Albóndigas en Ojeda y el Miércoles de Ceniza.

Ya casi comienza la cuaresma.

Hoy no vamos a hablar de fut bol, hoy vamos a comentar las acciones en Taxco.

Ayer viernes 27 de enero asistí a un evento en una parte de Casa Jana, el Ayuntamiento Municipal convoco para dar a conocer el Plan de Austeridad del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón para este 2017.

Llegué puntual a las 9:00 de la mañana, el evento inicio a las 10:00 A.M.

Antes de llegar escuche comentarios negativos de este evento, como siempre, los militantes de otros partidos que se dejan llevar por díceres, hablan al peso de las quijadas, sin embargo al iniciar el evento y viendo la seriedad con que se llevó a cabo, no pude menos que sorprenderme y desear que quienes me habían predispuesto antes, estuvieran ahí y se dieran cuenta de la magnitud del acto.

Inicialmente la Contadora Publica Abigail Ortuño, Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento de Taxco dio a conocer textualmente en que consiste este plan, dando porcentajes de descuentos de Autoridades y funcionarios, posteriormente el Regidor Víctor Sotelo a nombre de la fracción del PRI informo que habían aceptado sumarse a este esfuerzo convocado por el Gobernador del Estado de Guerrero, posteriormente participaron los regidores del PRD Thalía Rodríguez, del PVEM Gerardo Salinas Jaimes, del PT Jesús A. Teodosio R. y aunque no estuvo presente también el Regidor Independiente Alejandro Pereyra se sumó al Plan de Austeridad.

Algo que me llamó poderosamente la atención fue que la fracción de Regidores del PAN que la componen Julio Bahena y Patricia Pineda no aceptaron sumarse a este movimiento, su argumento es que están pagando sus aportaciones a su partido, ¿las estarán entregando? Tampoco lo hizo el Regidor Felipe Ramírez Cano, del Gallito Colorado, pero que ahora se siente más Jaguar que Ríos Piter.

De la misma manera participaron el Prof. Netzahualcóyotl Zambrano Dirigente de la CANACO local, el Arq. Armando Nava B. de CANACINTRA, Fili (e)mon Barrios S. del Transporte organizado.

Al respecto quiero hacer un comentario:

¿Tendrían cara los transportistas para nuevamente incrementar las tarifas del transporte público?

Genaro Jaimes S. de la Unión de Comerciantes del Mercado Tetitlan quien se llevó las palmas del respetable, cuando informó que los comerciantes del mercado, otorgaran dos días de descuento en el mercado en productos de la canasta básica.

El C. Fernando Brito R. titular de la Asociación de Maquinas Tortilladoras Grupo Taxco, dijo que ellos iban a mantener el precio de la tortilla en $17.00 pesos que le costó gritos de protesta de parte del público, sobre todo de las mujeres que también son amas de casa.

Al final el mensaje del Presidente Municipal Omar J. Flores M. puntualizó lo antes expuesto por la Secretaria de Finanzas Municipal.

Dijo que al presidente se le descontará el 20% del salario neto, a la Sindica Municipal así como a los Regidores que aceptaron sumarse al Plan el 15%, los Secretarios el 10% y funcionarios de 2° Nivel el 5%.

También informó que el pago por telefonía celular la pagará el usuario (los funcionarios) restricciones en el pago por gasolina, viáticos y consumo de energía eléctrica, uso de vehículos oficiales, los insumos del Ayuntamiento se compraran a empresas taxqueñas y varios aspectos más.

Me hice una pregunta:

¿Intentarian, convencer a los grandes almacenes como Super Che y Bodega Aurrera se sumen a este pacto?

En productos de la canasta básica, seria estupendo, sería un éxito intentarlo y convencerlos.

Estoy plenamente seguro que muchas personas van a criticar, no van a estar de acuerdo, como los Regidores que no aceptaron participar, pero es una excelente medida.

Bueno; esa es Mi Opinión

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

