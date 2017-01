La opinión de Hugo Figueroa Ed. 2445

EL FASCISTA TRUMP Y EL INEPTO PEÑA NIETO

Hugo Figueroa Ocampo

La arrogancia, el racismo y fascismo-chovinista de Donald Trump se acomodan para jodernos como mexicanos al tener a un Presidente de la República sin calidad moral ni capacidad para enfrentar esos embates contra nuestra patria. Enrique Peña Nieto ha sido un entreguista de nuestros recursos a los extranjeros, este presidente y los legisladores del PRI y del PAN entregaron nuestro petróleo a los empresarios norteamericanos y ya vamos a comenzar a observar gasolinerías de marcas gringas en nuestro país, enriqueciéndose con los gasolinazos a costillas de nosotros el pueblo, y eso no hay que olvidarlo, es gracias a esos diputados tricolores y azules, así como al ejecutivo federal que dieron marcha atrás a las leyes de nuestra Constitución y a la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas y la unidad de los mexicanos el 18 de marzo de 1938.

Las bravuconadas de Trump y su muro, así como el inicio de la cacería de connacionales en la Unión Americana, además de las medidas comerciales que dicen que van a perjudicar a nuestro país preocupan en demasía. Sin embargo, en cuanto al tan famoso Tratado de Libre Comercio(TLC) firmado entre México, EUA y Canadá, debo mencionar que fue acordado durante el mal gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un tratado cuestionado por el PRD como verdadero partido de izquierda en aquellos tiempos, un TLC que entró en vigor el uno de enero de 1994, precisamente el día en que también se dio el levantamiento armado en Chiapas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como una forma de decirnos a los mexicanos y al mundo que ese tratado solo venía a beneficiar a los norteamericanos y a perjudicar a los mexicanos en su mayoría, aunque los grandes empresarios de nuestro país también se beneficiaron como Carlos Slim que hoy sale muy patriota a confundir a la sociedad en beneficio de sus intereses monetarios.

Nos falta un líder a nivel nacional en los Pinos, porque Peña Nieto y su gabinete ya nos demostraron que son unos ineptos para enfrentar esta situación complicada, sobre todo para nuestros paisanos ilegales que se encuentran en la Unión Americana. Nos falta un líder en el Ejecutivo Federal que promueva ante los organismos internacionales demandas contra Trump porque ese señor está violando precisamente tratados internacionales que defienden los derechos humano y comerciales. Nos falta un líder sensato que no haga acuerdos en lo obscurito como todo indica que lo está haciendo Peña Nieto con Trump, de seguro para continuar con esas políticas económicas que tan solo benefician a unos cuantos.

No caigamos en la trampa a la que nos quiere llevar el PRI-gobierno, que intenta reivindicarse con una falsa postura nacionalista, porque ellos no han actuado así como gobernantes, nos han jodido a los mexicanos y han entregado nuestros recursos a los extranjeros. Sigo sosteniendo, como lo hacemos miles de mexicanos, que aunque resulte una medida que se debe tomar con mucho tacto político, Peña Nieto debe pedir licencia y que el Congreso en verdad nombre a un presidente de la República que pueda enfrentar esta difícil situación. El enemigo está afuera pero también adentro, porque con los recientes gasolinazos y los que vienen contra nosotros los mexicanos, son pruebas fehacientes de que Peña no gobierna para la gente. La unidad nacional SI, pero con un verdadero Presidente de la República nacionalista.

