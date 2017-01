Sube de tono la lucha por la Rectoría en la UAGro

Chilpancingo, (IRZA).- El colectivo Insurgencia Universitaria interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral Universitario en contra de los requisitos para quienes deseen inscribirse en la contienda por la Rectoría, que serían presentar el aval de 40 consejeros universitarios o de los consejeros académicos de 20 escuelas o de 150 consejeros de diferentes Unidades escolares.

Este lunes el catedrático de la Unidad Académica de Derecho, Román Ibarra Flores, quien busca competir en la elección de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a realizarse en abril próximo, ofreció una conferencia para informar lo anterior y dijo que no tienen confianza en ese Tribunal que preside el también mentor Isaías Sánchez Nájera.

“No confiamos en ese Tribunal, ni en la Comisión Electoral porque están empoderados por el grupo hegemónico universitario que pretende imponer una especie de dictadura universitaria, donde no haya oposición y donde nadie diga nada”, aseveró.

Y dijo que ante la posibilidad de que les van a prestar 40 consejeros para poder inscribirse en el proceso electoral, “de entrada aceptamos que nos presten 40 consejeros bajo protesta, es violatorio de derechos humanos, es una disposición que se basó en el control de la UAGro no querían otro registro (de otro candidato que enfrente a Javier Saldaña Almazán, quien va por la reelección), la universidad no es un partido monolítico, no han razonado en el proyecto, interpusimos un recurso ante el Tribunal Universitario porque no es correcto”.

Por su parte el ex rector Arquímedes Morales Carranza no descartó que ante un clima de inconformidad en la UAGro, “se pudiera lanzar otro candidato, estamos en contra de la manipulación de los reglamentos universitarios y su proyecto de la Universidad del Revolucionario Institucional, estamos trabajando otro proyecto para una universidad diferente, tenemos una universidad privada en un estado de los más pobres del país, haremos propuestas de estructura para que decidan los universitarios y no las élites de la universidad”.

Seguidores de Ibarra Flores dijeron que no descartan acudir a un Tribunal Electoral ajeno a la UAGro, porque consideran que esos lineamientos “atentan contra la democracia y los derechos más elementales de los universitarios”. (www.agenciairza.com)

