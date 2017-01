Sesiona Congreso en Iguala

Iguala de la Independencia.- Ante las asechanzas que se ciernen sobre el país, como mexicanos y como guerrerenses se debe estar “unidos en su defensa y postergar diferencias secundarias”, convocó el diputado Héctor Vicario Castrejón.

Lo anterior, al pronunciar el mensaje, a nombre de la LXI Legislatura, durante la sesión pública y solemne para conmemorar el 167 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente, ante los representantes del Poder Ejecutivo, Héctor Astudillo Flores; del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y el presidente municipal de este lugar, Herón Delgado Castañeda.

Allí, el legislador dijo que la LXI Legislatura se pronuncia en unidad en torno al Ejecutivo federal, para que ante los embates y agresiones contra el país, mantenga firme la dignidad de la soberanía y atienda los intereses de los mexicanos para reconstruir una relación constructiva sin sumisiones ni tibiezas, que conlleve a un acuerdo migratorio que garantice el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Aseguró que son tiempos de unión y no de discordias, de acuerdos y no de conflictos, de cerrar filas en torno a la Federación, de honrar a la patria y no de destruirla, y que hoy “como en el pasado, con unidad y fe en nuestros ideales, hemos de salir adelante”.

El también presidente de la Comisión de Justicia dijo que actualmente los tres poderes, como lo hicieran los constituyentes, trabajan coordinadamente para construir nuevos escenarios para sacar del rezago a Guerrero.

El legislador hizo un reconocimiento al Ejecutivo estatal, de quien dijo que en estas difíciles circunstancias realiza su mejor esfuerzo para escribir una nueva página en la normalidad y el desarrollo con visión de futuro, voluntad y decisión planificadora, para hacer frente a los retos y desafíos, en su afán de atraer más inversiones a la entidad para crear más y mejores empleos para los guerrerenses.

Además refrendó el compromiso de la LXI Legislatura de continuar siendo parte activa en la solución de los grandes problemas del país y del estado, y pidió que nadie se sienta disminuido, ajeno o caído en esta lucha cotidiana por los caminos de la unidad, porque hoy más que nunca México y Guerrero requieren de todos.

En su intervención, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, aseguró que “hoy más que nunca México y Guerrero requieren de unidad, inteligencia, perseverancia, y por eso la determinación de hacer un frente colectivo en el país para enfrentar la arrogancia de quien piensa que los mexicanos nos vamos a poner de rodillas”.

Por ello, sentenció que “desde aquí los guerrerenses decimos que nuestra dignidad está probada y es ejemplo de México, por eso, firmes desde Iguala en defensa de Guerrero y de la Nación” .

El Ejecutivo estatal hizo además un reconocimiento al Congreso del Estado que “se ha distinguido por tener la valentía siempre de fijar sus posiciones libres, oportunas y claras”.

Antes, la diputada Silvia Romero Suárez dio lectura al decreto número 21 de fecha 21 de marzo de 1850, por el que el Congreso Constituyente declara de solemnidad nacional el día 30 de enero, y el diputado David Gama Pérez leyó el Acta Constitutiva del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero.

