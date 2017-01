Flor Añorve inaugura techado de cancha en Tehuilotepec

Taxco de Alarcón.- Como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado de Guerrero, la Diputada Local Flor Añorve Ocampo, inauguró la construcción del techado de la cancha de la unidad deportiva de la comunidad de Tehuilotepec en el municipio de Taxco de Alarcón.

La obra, cuenta con sistemas de zapatas aisladas, base de columnas, techado a cuatro aguas de lamina galvanizada con una área de 582 metros cuadrados y bajadas pluviales, así como un par de tableros de acrílico y pintura de toda la estructura metálica.

En compañía del comisario de la comunidad de Tehuilotepec Fidel González Romero y del Regidor Víctor Sotelo Ocampo, la Legisladora Local, agradeció a los cientos de ciudadanos ahí reunidos, todo su apoyo para que pudiera representarlos en el Congreso del Estado y cortó el listón inaugural.

En su mensaje, Flor Añorve Ocampo, dijo que la única manera de corresponder a su confianza, es trabajar fuertemente, no solo haciendo leyes que beneficien a todos los sectores del Estado, sino también, tocando puertas para destinar recursos a las obras que necesitan las comunidades y barrios del distrito XXI.

Añadió, que no olvida sus orígenes que son de esta comunidad: “de aquí era mi abuelo Inés Ocampo, y en la casa que está a un lado de la escuela primaria, muchas veces vine en mi infancia a jugar y estar con mi familia, yo me siento con mis raíces en este lugar, por eso estoy pendiente de lo que podamos hacer en bien de Tehuilotepec”, enfatizó.

La también Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Flor Añorve Ocampo, reconoció la sensibilidad del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, al destinar los recursos necesarios para llevar a cabo una serie de obras, que ella gestionó, para los municipios que conforman el Distrito XXI.

En su intervención, el comisario de la comunidad de Tehuilotepec Fidel González Romero, agradeció a Flor Añorve, la realización de la obra: “porque es un beneficio para los niños, jóvenes y adultos, que fomenta la práctica del deporte, porque junto con la Diputada, estamos trabajando por el bien de todos”.

