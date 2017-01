La opinión de Hugo Figueroa Ed. 705

SALOMÓN MAJUL, FLOR AÑORVE Y ANTELMO A FAVOR DEL GASOLINAZO

Hugo Figueroa Ocampo

Cuando en noviembre del año pasado se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, todos los diputados federales del PRI, PA, y algunos del PRD que se ausentaron sospechosamente, votaron a favor del incremento a los combustibles en 2017.

Este aumento responde a las consecuencias de la aprobada Reforma Energética en el año de 2013, realizada por tricolores, verdes y azules. Desde luego, entre los legisladores del PRI que aprobaron el gasolinazo se encuentra Salomón Majul González, un tipo que cuando fue alcalde de Taxco de Alarcón hizo un papel gris y de anarquía administrativa, además de mostrar una actitud en los hechos, de ataque a la libertad de expresión contra aquellos que nos atrevíamos a dar a conocer públicamente su mal gobierno.

Pues esa es la historia de Salomón que aprobó el gasolinazo y que hasta el momento no ha dado la cara a los taxqueños para explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión que está perjudicando enormemente a la sociedad taxqueña al provocar una escalada en el aumento de precios de la canasta básica, como la tortilla, que el kilo se vende ya a 18 pesos o el pasaje a la ciudad de Iguala que de 30 ya se aumentó a 35 pesos. Muchos priistas se esconden y otros de manera cínica, como el dirigente estatal en Guerrero de ese instituto político, José Parcero López, anuncian una marcha en la región de la montaña en apoyo al gasolinazo y a Peña Nieto.

Y los del PRI cierran filas en todos los frentes, porque resulta que legisladores locales del PRD, MC y PT, han presentado en dos ocasiones ante esa soberanía estatal, una iniciativa de exhorto a Peña Nieto para que elimine los aumentos a los combustibles, y esa iniciativa ha sido bloqueada por los legisladores del PRI y Verde, entre ellos por los taxqueños Flor Añorve Ocampo y Antelmo Alvarado García, al que por cierto, no se le conoce participación alguna en tribuna o iniciativa de ley que haya presentado de manera propia. Diputados de partidos de izquierda como Sebastián de la Rosa Peláez y Ricardo Mejía Berdeja han presentado ese exhorto que debe ser resuelto de manera urgente, para que el Ejecutivo Federal declare suspendidas las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación, que dieron origen al gasolinazo.

Los del PRI y Verde, entre ellos Flor Añorve y Antelmo Alvarado, han utilizado su mayoría para bloquear esa iniciativa y la han enviado a comisiones, importándoles un comino el alza de precios en escalada que está provocando el aumento a los combustibles. En tanto, los tricolores preparan su marcha en apoyo a Peña Nieto y el gasolinazo. La amnesia no debe prevalecer entre los taxqueños, pues no debemos descartar que tanto Salomón Majul, Flor Añorve y Antelmo quieren seguir como chapulines brincando de un puesto de elección popular o por designación en los años venideros. Es tiempo de cobrar facturas y de sancionarlos con nuestro voto, pero también es tiempo de que los partidos de izquierda sancionen a aquellos legisladores que votaron a favor del gasolinazo o se ausentaron sospechosamente.

Nuestro país pasa por momentos muy difíciles en lo económico, político y social, sin olvidar la terrible violencia que prevalece por donde quiera y que en Taxco no es la excepción. Realmente el actual sistema neoliberal impuesto durante los gobiernos federales del PRI y el PAN, nos ha llevado al fracaso en todos los ámbitos. Es tiempo de reflexionar y de actuar, de buscar en 2018 un proyecto alternativo de nación. Si seguimos con las movilizaciones en las calles y plazas contra el aumento de precios de los combustibles, podemos lograr revertir estas acciones anti populares impuestas por el gobierno de Peña Nieto y por el PAN, que solo están beneficiando a los grandes empresarios, al entregarles nuestro petróleo para que llenen sus bolsillos a costa del sacrificio de los mexicanos. La lucha sigue.

