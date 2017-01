Muere Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador Aguirre Rivero

Agencia Quadratín.- Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, falleció esta madrugada en Ciudad de México. De acuerdo con versiones preliminares, el ex diputado federal por el PRI y ex diputado local del PRD que aspiró a la alcaldía de Acapulco, murió a consecuencia de un derrame cerebral. Tenía 32 años.

Los primeros reportes indican que el fallecimiento de Aguirre Herrera habría ocurrido aproximadamente a las 3 de la madrugada, en el hospital privado Médica Sur. Se prevé que su cuerpo sea velado en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la delegación Benito Juárez de la capital del país.

