En mi opinión Ed. 2432

EL VANDALISMO, PRETEXTO DEL GASOLINAZO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos y lectores, estuve viendo una entrevista que le hicieron al Escritor Juan Villoro, me llamó la atención que le preguntaron de Fut Bol, no sabía yo que es una persona muy conocedora y documentada sobre el tema.

Me gusto que dijo: El Cáncer del Fut Bol mexicano son los directivos de los clubes, no es posible (solo pasa en México) que un equipo que queda en 8avo. Lugar pueda ser el campeón del Fut Bol mexicano.

A los dueños de los equipos les importa más ganar dinero que quedar bien con los seguidores de tal o cual equipo, ellos quieren hacer una negociación (compra – venta) de un jugador para ganar dinero.

Vi también una entrevista a Rafa Márquez, sobre su idea de formar un Sindicato de Jugadores para que ya no los traten como artículos que se subastan.

Recordé que hace muchos años, esa inquietud la tuvieron varios jugadores, pero por ejemplo, ahí terminó la carrera de Javier “El Cabo” Valdivia, los directivos congelaron, vetaron a los alborotadores, inclusive utilizaron esquiroles, y se mencionó en aquel tiempo a Carlos Hermosillo como el esquirol más visible.

Ojala y esta vez Rafa tenga seguidores, que no se asusten.

Bueno; que triste es ver como los pseudo contrarios al incremento en el costo de la gasolina utilizan este movimiento para vandalizar, destruir, robar y saquear comercios.

Porque se roban pantallas de plasma, artículos de lujo, sillas etc. porque no se roban los jitomates, las cebollas, el frijol, los artículos de primera necesidad para sus hogares.

Porque no se van a la Merced o a la Central de abastos.

Al observar estos actos y ver a un estúpido policía haciendo disparos al aire, me dije a mi mismo; esto es lo que realmente buscan, SANGRE, HERIDOS, MUERTOS, quieren otro Nochixtlan, Tlatlaya o Ayotzinapa.

Pero nuevamente me pregunto;

¿QUIEN MUEVE LA CUNA?

El PRI está sumido en un letargo, con un descredito del tamaño de la Vía Láctea, el PAN con su broncas internas, el PRD también con problemas internos, tal parece que MORENA va en caballo de hacienda rumbo al 2018.

No aprendemos, no queremos aceptar que el corporativismo ya se terminó, que la gente ya no vota por los partidos, vota por los candidatos, ya vimos lo que paso en el Reino Unido (Inglaterra) en Estados Unidos con Trump, esperemos a ver qué pasa en Francia, también de alto riesgo, y de ahí prepararnos para convertirnos en la 2ª. Venezuela.

Recuerdo que cuando el problema del movimiento Zapatista, se comisionó a Manuel Camacho Solís para solucionar ese problema, le otorgaron millones y millones de pesos para aplicarlos en Chiapas, se dice que Manuel Camacho partió la vaca con el Sub Comandante Marcos, el caso es que de ese dinero no llego nada a los indígenas de Las Margaritas, menos al Estado de Chiapas.

El Gobierno actual ha cometido varios desaciertos, pero todo se lo endilgan a Peña Nieto, bueno; él es la cabeza de esta Administración, pero ni es tan pendejo como lo quieren hacer ver, ni es un santo.

Según yo es un Presidente abandonado, por sus colaboradores, todos se sienten presidenciables y nadie le atora a defenderlo.

Veremos ahora con el regreso de Videgaray.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments