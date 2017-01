El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿Subirse en el primer tren?

Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción biológica. Algunos, en cualquier momento de nuestras vidas podemos presumir que vivimos en momentos históricos. Una sociedad dinámica como la nuestra, lo permite.

¿Quién no ha soñado ser líder, guía o al menos abanderado de una causa que signifique dejar un legado que nos dignifique? Aunque hay quien corre y va gritando, cosas que no se entienden, y hay mucha gente que lo sigue. Sólo por seguir.

Cuando se cansa, deja de hacerlo, pero normalmente nunca se pregunta porqué lo siguió. Hasta que se reclama, qué pendejo fui de seguir algo sin saber, ni entender. Cosas de la vida, porque en la muerte, no hay más.

Hoy quiero librar otra de mis batallas, mismas que nunca he convocado a que me sigan, ni siquiera a que me apoyen. Yo reclamo y defiendo lo que digo con palabras escritas. Por eso cuando vi en aquel momento correr gente tras algo que no tenía forma, que quemaba camiones, que bloqueaba carreteras, que saqueaba comercios, me pregunté. ¿Es correcto?

Eso ocurrió hace 49 años, cuando en 1968 miles de personas salieron a las calles a reclamar algo que me quedaba lejos entender y que ahora puedo acercarme a reconocer.

Hoy, veo lo mismo. Pero manipulado y promovido con propósitos políticos naturales. O sea, quítate tú, para ponerme yo. Pero también, observo que como ocurre normalmente, a río revuelto, ganancia de ladrones.

En aquel momento, el reclamo era apertura democrática. Hoy, nadie lo ha mencionado, pero el gasolinazo, debe convertirse en una demanda de “Basta a la corrupción y a la falta de transparencia financiera y política”.

Aquel grito prosperó y hoy como sea vivimos en democracia. Cualquier ciudadano hoy, puede ser y alcanzar objetivos que no se podían en ese momento. Puede decir lo que le plazca y escribirlo.

El crecimiento político y social de nuestra democracia, ha costado mucha sangre y esfuerzo de muchos, que como yo, estamos tocando la puerta para salirnos de la cancha de juego.

Cómo las de Iguala, yo ya.

La sociedad en red que vivimos, y que pocos entendemos, nos coloca en situaciones y condiciones inexplicables. Antes no teníamos voz. La nuestra era opacada y poca trascendencia se tenía. Hoy, todos hablan, comentan, comparten, argumentan y se hacen de ideas que ni siquiera entienden. Pero tienen la libertad de hacerlo, gracias a las nuevas tecnologías.

Muchas noches no dormí, haciendo un tiraje en mimeógrafo manual, que debía ser transmitido al otro día de manera clandestina. Eran mensajes que suponíamos despertaría al aletargado ciudadano, en pos de una revolución social, que sin saberlo, llegó, pero sin tomar las armas que matan sino las de la conciencia.

Hoy, sólo requiero en la comodidad de mi hogar, en paz, en libertad y en democracia sentarme, quizá sólo molestando a mi compañera, a la que dejaré dormir porque no me oirá roncar, para subir a mi cuartito y sentarme a escribir un texto, que de inmediato recorrerá las redes de la comunicación y será observado por muchos.

Quiero la paz. Quizá la vejez, me obligue a no recoger banderas de otros.

Pero salir a robar comercios, parar tráfico, reclamando baja en el precio de la gasolina. Detener mercancías para encarecerlas y después gritar “Al ladrón, al ladrón”. No me parece ético.

Mi lucha hoy, es por parar la corrupción y encarcelar a quien se roba el dinero del pueblo. Otra sería por transparentar el uso de los recursos financieros y las acciones políticas de los gobiernos.

Antes no tenía claridad en nada. Quería recetas para resolver problemas complejos, como es la dinámica social. Hoy, con un poco más de experiencia, sólo me queda plasmar mis conceptos y dejarlos correr.

Pero no me verán saqueando comercios, robando mercancías en transportes. Ni siguiendo Ayatolas ni Mesías políticos que manipulan las necesidades de la miseria. Mi lucha hoy, es contra la corrupción y la falta de transparencia financiera y política, de quien sea. Mañana no sé.

Comments

comments