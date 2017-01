En mi opinión Ed. 703

INICIO DE AÑO; EL CRIG REGIONAL TAXQUEÑO.

José Avilés Cuevas.

Que pasa mis queridos amigos y lectores, como les fue de festividades de fin de año, ya estamos en 2017, espero que este año logren todos sus propósitos, cumplan sus metas y se conviertan en triunfadores y no amargados ni resentidos contra todo y contra todos.

Como decía mi compadre Humberto Gómez” se trata de lo siguiente”

El pasado 27 de Diciembre de 2016, vi que llegó el Helicóptero del Gobierno del Estado a Monte Taxco, yo estaba checando los niveles de agua de los depósitos en la azotea de mi casa en Tehui.

Me había comprometido con Abraham Ponce, para acompañarlo a Buena Vista a la misa para Abel Eloy, así que desayune me arreglé y me fui al Crucero de Tehui, llegue a la Refaccionaria de Ernesto Batalla, me preguntó si me habían invitado al Ranchito, le pregunte ¿Quién? ¿Cuándo?

Me platicó que ese día había venido la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, para dar el banderazo inicial, para la construcción de lo que será el Centro Regional de Rehabilitación Integral en Taxco Guerrero, CRIG Taxco.

Como ustedes saben, esos terrenos los donaron los copropietarios de los Terrenos denominados de”Tehuilotepec y Memetla” al Gobierno del Estado para ese Centro de rehabilitación.

Posteriormente, por indicaciones de la Sra. Lili Campos, Presidenta del DIF Taxco, me hicieron llegar los videos de donde extraigo la nota en comento para ustedes.

A todo esto, me causó extrañeza que ningún medio local dio esta información, pregunté a algunos de mis compañeros y tampoco los invitaron, quien sabe que pasó.

Sentí que el mensaje de la Primera Dama del Estado fue más con el Corazón en la mano, que un mensaje político, vean ustedes.

Al referirse a los Copropietarios dijo textualmente:

GRACIAS; por donar parte de sus bienes, con todo mi corazón les digo:

NO SE ARREPIENTAN NUNCA DE HABER SIDO CAPACES DE TENER EL VALOR DE HABER HECHO ESTA DONACION.

En los corazones de Héctor Astudillo, del Presidente Municipal Omar Jalil Flores Majul, el de Lili Campos de Flores y en el mío, habrá siempre el agradecimiento por esta acción, menciono a los presentes como el Comisario Municipal y varios más, y comentó que dentro de esta construcción, también se albergara un Centro de Adaptación Juvenil pues dijo;

Ustedes saben que día a día hay más adicciones y tenemos que trabajar en ello.

Posteriormente se entró a la información técnica y se dijo:

Este Centro tendrá 7,500 metros cuadrados de construcción, los recursos serán aportados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, y se conformara de la siguiente manera:

Área de valoración,

Área de Fisiatría,

Terapia Física,

Trabajo social,

Enfermería,

Electroterapia,

Mecanoterapia,

Estimulación temprana,

Registro Civil,

Sala de usos múltiples,

Discapacidades por limitaciones motrices,

Área para contracturas corporales producidas por el estrés, en fin todas las áreas necesarias.

Qué bueno por Taxco, que bueno para la Zona Norte que ya no tendrán que desplazarse hasta Acapulco o Chilpancingo para que se reciba estos servicios.

Gracias Lili por permitirme hacer llegar esta información a mis amigos y lectores, por tenerme la confianza de hacerlo.

Lo hago y con mucho gusto.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments