En Días Pasados Ed. 703

Por: Ali Pacheco

El presidente Peña Nieto y su administración, palabras más palabras menos, mintieron. Aseguraron que no habría más gasolinazos a finales de 2015 pero la realidad es otra para la maltrecha economía de los mexicanos.

La medida es buena, desde el punto de vista económico capitalista en la que la mayoría de la población asimilaría el golpe inflacionario sin mucha pesadez en sus bolsillos pero en México, un país donde más de 50 millones de habitantes medio viven, la liberalización de los precios de la gasolina caerá como loza muy pesada.

Reproduzco un cachito del artículo Un feliz gasolinazo para el 2017 de Sergio Negrete Cárdenas

Costos inmediatos del gasolinazo

¿Costos inmediatos del gasolinazo? Varios, y al menos destacan tres. Uno es el trancazo a los bolsillos de la población, si bien la magnitud del golpe va a depender del tamaño del tanque, pues afectará más a aquellos que más dinero tienen. Lo cierto es que los dueños de camionetas gigantes no van a pestañear ante el aumento, por más que vayan a quejarse al respecto. Pero habrá personas cuyo ingreso sí se resentirá. ¿Qué dejarán de consumir para mantener su compra habitual de combustible?

Esto aparte del aumento en los precios en general, y que también golpean a la población. Por cada punto porcentual que sube la gasolina Magna, la inflación se incrementa directamente en 0.37 puntos porcentuales. Para la Premium el impacto es mucho mejor, pero de todas formas significativo (0.052). Un aumento de 20% en todo el país implicaría, por ende, una subida en la inflación en el mes de 0.84%. Eso sólo por gasolina, y sin considerar la “cascada” de aumentos que seguiría. No ocurrirá así en enero porque la liberalización no será a nivel nacional, pero impacto habrá. ¿Cuál fue la inflación total en enero de 2016? 0.38%. Debe esperarse un “chipotazo” inflacionario significativo en 2017. No sorprende que Banco de México espere que el año entrante la inflación supere el nivel de 4.0% que representa el límite superior de su banda objetivo. La gasolina, y el impacto de la depreciación del peso, serán potentes factores en esa subida

El tercer costo es el político. En la memoria colectiva está la promesa del presidente Peña Nieto de “no más gasolinazos” gracias a la Reforma Energética.

Lo más probable es que el masivo “gasolinazo” lleve a un mayor descenso, debido al nuevo “rompimiento” del compromiso presidencial.

¿Y ahora presidente como explicara a los mexicanos esta mentira? No puede poner a sus secretarios a explicar tales falacias. De la cara

Del 25 diciembre al 1 de enero en Taxco hubo una ocupación hotelera promedio del 76.3. No quiero ni imaginarme que tan baja fue toda la ocupación hotelera durante 2016.

