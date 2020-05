06-05-2020

EN MI OPINION

MIS RECUERDOS DE ESTE TIEMPO

José Avilés Cuevas.

Hellowww queridos amigos, lectores y críticos, aquí medio encerrado, cumpliendo a medias, los ordenamientos médicos de confinamiento, en ocasiones durmiendo, otras leyendo, escribiendo o con un buen café y un Brandy, recordando otras épocas, sobre todo en este mes de mayo.

Les platico:

La semana pasada, los dos últimos días del mes de abril y el primero de mayo, cayeron torrenciales aguaceros aquí en Tehuilotepec, lógico, se mejoró el clima, después de calores intensos, llego la frescura.

En mi casa todavía se huele a tierra mojada, la teja de la casa, cuando se moja, despide ese olor, las calles empedradas ya no lo hacen, recordé mi niñez en el mes de mayo.

Bueno desde el 30 de abril, el día del niño.

Pero en este tiempo ya los campesinos habían preparado, limpiado (rosado) su terreno de sembradío, en estos días estaban arreglando los potreros para evitar el paso del ganado, en Tehui un año el potrero era del lado oriente y al año siguiente por el poniente.

Decían ellos que así dejaban descansar la tierra un año.

Para el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, sembraban las calabazas, y a esperar los primeros aguaceros de junio para sembrar la tierra con maíz.

Recuerdo que muchos padres, utilizaban a sus hijos para las labores del campo, por lo tanto, algunos niños no terminaban su año escolar, se iban con su papa y hermanos mayores a las labores del campo.

Para llevarles, el almuerzo, la comida etc. pero ya no iban a la Escuela.

Por el mes de Julio/Agosto el corredor de mi casa se convertía en una Aula Escolar, mi madre regularizaba a esa gran mayoría de niños que no habían terminado su ciclo escolar.

Las lomas de los cerros de mi pueblo se veían limpias en mayo/junio, pero ya en julio se comenzaban a colorear de verde. La milpa estaba creciendo, recuerdo que caminar desde la actual unidad deportiva hasta el Picacho, todo estaba sembrado, la mayoría en Clacololes (Tacolol) los que tenían terreno plano o semiplano con yunta.

Había personas como Isabel González, José González, Salvador Cárdenas en el barrio del Pozo que sembraban cantidades muy grandes de terreno.

En mi barrio, Emilio Arce, mi compadre Ascensión González, Anatolio Mundo, Aaron Mundo, Marino Álvarez también.

En la Carrera; Agapito Ocampo, Domitila Mundo, Isidro Mundo “El Moyote”.

Se decía en ese tiempo que cada uno de ellos sembraba 40 cuartillos de maíz, mas las calabazas, mas frijol que sembraban al pie de las matas del maíz.

Era un placer caminar entre la tierra mojada de La Carrera hasta el Picacho, pasando por el Risco, El Chiflón, La Cruz de la Mesa, Las Tazas, el Corral de la Mesa hasta el Picacho, que es el limite con los terrenos de Hueymatla y Xochula.

Pero los sembradíos se daban para ambos lados de la carretera para el oriente con el Rio de San Juan o para el Poniente con Pichagua y/o con La Calandria etc.

Por separado; al mes de mayo se le caracteriza por los días festivos:

El día 1ero. día del Trabajo, 5 de mayo, Aniversario de la Batalla de Puebla, 10 de mayo, Dia de las Madres, 15 de mayo, día del Maestro, día del Estudiante, en la actualidad los Juegos Inter Magisteriales.

Total; pura fiesta educativa.

Pero ahora encerrados en casa con el problema del Covid-19 solo nos queda recordar y compartirles mis recuerdos.

La modernidad ha hecho que se pierdan muchas costumbres, ahora ya no hacen potreros, cada quien circula el terreno que siembra, ya solo siembran para los elotes, ya utilizan tractor, ya no zacatean, ya no pizcan como antaño, ahora cortan todo desde el pie y lo muelen para venderlo como alimento para el ganado.

Las costumbres y tradiciones se han ido perdiendo, quedando en el Baúl de los recuerdos como el mío.

Pero, en fin.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.



