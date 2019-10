09-10-2019

TAXCO DE MIS RECUERDOS

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos amigos, lectores y críticos, resulta que el jueves que acudí a mi cita mensual en el IMSS, los estudios de laboratorio que me practicaron el lunes anterior, dicen que tengo un problema en un riñón, así que me pusieron a dieta, me prohibieron lo que mas me gusta comer, pero como decía Marcelino Díaz: Así es esto y hay que obedecer.

Las ordenes se cumplen, no se discuten.

Hoy quiero comentarles algo del Taxco que conocí, allá por la década de los 50’s.

Ingresé a la Escuela Primaria José de la Borda en el año 1954, mi madre que era profesora rural trabajaba en Minas Viejas, así que salíamos de aquí de Tehuí a las 7:30 de la mañana, yo me quedaba en Taxco y ella seguía hasta Minas Viejas, los peseros de ese tiempo nos dejaban en el parque Vicente Guerrero y de ahí me iba yo caminando a la Escuela, me gustaba ir por el Zócalo, subir por Margot de Taxco, por La Esmeralda hasta la casa de los Krayem y de ahí a la Escuela. A esa hora era muy agradable ver a las amas de casa, barrer el tramo de calle que le correspondía a su casa, Taxco era un Pueblote limpio.

Las profesoras de ese tiempo la Seño Chuy que era la Directora, la Seño Mary, la Profa. Toña y nuestro terror la Seño Cruz.

El Profesor Enrique García Chaparro nos daba música y canto y el Prof. Carlos Roldan nos daba Ingles.

Actualmente a la Escuela que imparte clases hasta por la tarde le llaman de “tiempo completo” en la Borda en ese tiempo había clases en la mañana y en la tarde, salíamos a las cinco de la tarde, yo comía ahí en la Escuela mi madre pagaba una cantidad extra por ese servicio, pero no era yo el único había varios.

Terminando de comer nos mandaban al mercado con un cajoncito a comprar paletas con Don Erasmo, regresábamos y esas paletas se vendían por la tarde en la escuela.

Mi madre al regreso de minas viejas, trabajaba en un taller de costura de la Señora Anderson, ahí en el Callejos de las Delicias, al salir yo de la Escuela la esperaba, cuando salía nos íbamos a la terminal de la flecha roja para regresarnos a Tehui.

El Zócalo lleno de gente, abajo del Bar Paco, el Sitio Taxco y el Sitio Victoria, afuera del Bar Bertas el Sitio Borda, caminábamos para la Plazuela de San Juan, ahí estaba la terminal de La Estrella de Oro y Los Galgos y en el Parque Vicente Guerrero la terminal de la Flecha Roja.

Les comento que en ese tiempo las calles eran de doble sentido y los coches de los sitios de Taxis eran lo que ahora les decimos unas lanchotas, Chevrolet’s Impala, Ford’s Victoria o Customline, Studebaker, De Soto, y varias marcas de esos automóviles grandotes no podemos olvidar Las Burras, el transporte público en el que era un deleite en ese tiempo darse una vuelta por Taxco en las Burras de Don Pedro “Burras” aquel que un día le dijo a uno de sus choferes,

“Cabron, quédate con la cuenta y entrégame lo que te chingas”

Mis compañeros de ese tiempo en la Escuela fueron; Conchita Reyes, Nelly Meléndez, Paty Güémez, Cristi Cordero, Malena Santacruz, la Chata Gómez, Conchita Vélez, Rubén Ortiz, Pepe Santacruz, Jorge Torres, el Chaparro Gómez, Jorge Saavedra, entre otros.

Terminé el tercer año y le pedí a mi madre me cambiara de escuela, su amistad con el Prof. Adulfo Ángeles, Inspector de la IX Zona Escolar me permitió hacerlo sin mas tramite que el normal, llegué a la Escuela Juan Ruíz de Alarcón, la famosa escuela “Tipo” al cuarto año mi Prof. fue Antonio Aranza Ocampo, para quinto año la Profa, Isabel Figueroa “Chavelita” y en sexto año un pequeño tiempo la Profa. Zaleta esposa de Antonio Aranza y después llegó Constantino Fuentes Valladares.

El grupo se dividió en 6to. “A” y 6to. “B” yo quedé en el “A” y mis compañeros fueron:

Chavita González, Pepe Cortez, Beto Patiño, Raúl y Héctor Domínguez, Miguel Flores, Trinì Cordero, Zamarripa, Malena Torres Portillo, Margarita Mendoza, Mirna Domínguez, Marcela Sareñana, Alba Rosa Bustamante, Milburga Ortega.

A la salida unos volados o comprar una nieve con el Wilson, unos tacos dorados o una torta de mole con la mamá de Lucas Villarejo y de regreso caminando hasta Tehui.

Para cuando egresé de la Primaria estábamos en 1961.

Los domingos que acompañaba a mi madre a Taxco al mercado, me invitaba unos tacos de Chito (en Náhuatl, chivo) con Tío Cata, una Yoli o agua fresca del Nevado de Toluca o almorzar en la fonda de Doña Lucina ahí en el mercado.

Cuando me compraba zapatos me llevaba con Tía María Ortega, mamá de Alfonso Muñoz.

Total; que bonito tiempo fue ese, la modernidad, la tecnología y algunas costumbres llegadas de otras latitudes han cambiado diametralmente a Taxco, pero; como le cantó Pepe Guízar a Taxco.

Ayyyyyyy que bonito es Taxco,

Hay que bonita es su catedral,

Pueblito viejo con paz de santo,

Pueblito viejo y colonial.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

