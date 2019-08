05-08-2019

22 AÑOS DE SONIDOS DE GUITARRA EN TAXCO

Hugo Figueroa Ocampo

Debo Decirles que no soy conocedor de las técnicas y de acordes de ese instrumento llamado guitarra, pero sí puedo decirles que cuando he acudido a escuchar esos conciertos, dentro del “22 Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco”, he quedado maravillado y placenteramente satisfecho de tan elegantes eventos. Y todavía con mayor plenitud he sentido esa satisfacción al escuchar un concierto en la Iglesia de mi pueblo, Tehuilotepec, en donde el grupo “El Terzzetto” del estado de Guerrero nos deleitó con hermosas melodías como “Por los caminos del sur, La Iguana, , la Biquina, Guadalajara, Tierra meztiza, entre otro repertorio amplio y placentero que disfrutamos más de 200 personas de la comunidad.

El Festival coordinado por doña Rosario Cambray García; el Director Artístico, Juan Carlos Laguna Millán y Claudio Viveros Hernández, en este año rindió homenaje a Berta Rojas, originaria de Paraguay y “reconocida por su técnica impecable y su innata guitarra más destacadas en el presente. Fue elogiada por el Washington Post como guitarrista extraordinaria y por el Clasical Guitar Magazzine del Reino Unido como Embajadora de la guitarra clásica”, tal y como describe su semblanza impresa en el folleto que da a conocer la programación del evento.

Del 28 de julio al 2 de agosto, taxqueños y turistas disfrutamos de manera gratuita en lugares como el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Hotel Posada de la Misión, la ex hacienda del Chorrrillo, la Iglesia del Barrio de Guadalupe y Tehuilotepec, de grandes conciertos de guitarra orquestados por profesionales originarios de diversas partes del mundo como Paraguay, Italia, Cuba y desde luego México. La satisfacción y el regocijo de los presentes en estos conciertos corría con buenas vibras en el ambiente imperante dentro del escenario del concierto guitarrístico, ejecutado por un talentoso o talentosa frente al escenario que se cubría de mágicos acordes de guitarra que se esparcían por un espacio armonioso, lleno de disfrute colectivo.

Dentro de las varias actividades del Festival Internacional guitarrístico, se desarrolló el concurso, además de la presentación del libro “tiempo, ciudad y guitarra” del autor mexicano, Alejandro Rodríguez Maciel, así como la apertura de la exposición fotográfica del periodista Raymundo Ruiz Avilés, en donde, como se describe en el folleto del programa, se documenta “la forma delicada de persuadir a la guitarra, como esta muestra de 30 imágenes en blanco y negro de los últimos 5 años que son ejemplo del profesionalismo, virtuosismo y alta calidad de cada uno de los intérpretes al momento de ejecutar las mejores piezas en su instrumento de cuerdas”.

22 años de Guitarras extraordinarias que suenan en los escenarios de nuestra ciudad colonial, de grandes ejecutantes de partes lejanas de nuestro planeta tierra que se conjugan en nuestro entorno, gracias a la iniciativa hecha realidad de doña Rosario Cambray, Carlos Laguna y Claudio Viveros, quienes tocan puertas en instituciones de gobierno para lograr realizar este gran evento melodioso de guitarras mágicas que cientos de taxqueños disfrutamos en demasía en elegantes escenarios coloniales de nuestra ciudad y otros espacios como Tehuilotepec.

Las guitarras, los libros, las obras de teatro, las danzas y bailes tradicionales, siguen llegando a Taxco, gracias a promotores culturales como doña Rosario y Claudio, quienes han sido pioneros para consolidar esos eventos que contribuyen bastante a hacer llegar más turismo a nuestra ciudad y a expandir la cultura entre propios y visitantes, que disfrutamos eventos de gran calidad musical y literaria durante el transcurso de cada año. Enhorabuena, que la cultura siga renaciendo cada año en Taxco.

