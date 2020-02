03-02-2020

2020 Y EL FERTILIZANTE GRATUITO PARA GUERRERO

Hugo Figueroa Ocampo

“Por supuesto que hubo obstáculos de gobiernos priistas en Guerrero para que el programa del Fertilizante gratuito caminara de manera adecuada y en beneficio de los campesinos de nuestra entidad suriana”, dicen los propios campesinos. “Por supuesto que el Gobierno Federal, encabezado por el Presidente de República, Andrés Manuel López Obrador, busca mejorar las condiciones del campo guerrerense y de todo el país”, agregan con convicción la gente del campo.

Lo que hay reconocer es que hay claridad y honestidad en el gobierno federal, mismo que ha dado a conocer, a través del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que en 2019 se obtuvieron 711 mil 760 toneladas de maíz, menos del 10.6% de las 796 mil 655 toneladas obtenidas en 2018, según información publicada en el diario El Sur. Los motivos que aducen se refieren a la escasez de las lluvias y algunas deficiencias en la entrega del insumo

Hay que recordar que en 2019 el gobierno federal asumió la responsabilidad de la compra y distribución del fertilizante gratuito, y que años atrás esa responsabilidad la asumían los Ayuntamientos con aportaciones del gobierno estatal. Hay que señalar que muchas veces ese programa del fertilizante fue utilizado con objetivos y fines electorales para manipular al campesinado beneficiado con el insumo.

Hace unos días el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, ha informado que fue destituido el responsable del programa del fertilizante, Jorge Gage, y quien ahora manejará el programa es el subsecretario de la SADER, Miguel García Winder, todo con la finalidad de superar los problemas que se presentaron el año pasado en cuanto a integrar el padrón de beneficiarios y de implementar correctamente las reglas de operación.

Es una tarea muy urgente de que este año de verdad reciban el fertilizante los verdaderos campesinos, debido a que en muchas comunidades, al platicar con los labriegos, se quejan de que varios de ellos que de verdad siembran, no recibieron el insumo, en tanto que otros aprovecharon la ocasión para obtener ese beneficio. Queda claro que el gobierno federal tiene la mejor intención de llevar ese programa social a los verdaderos campesinos, pero también es muy necesario que los operadores del mismo sean más eficientes en su trabajo para poder lograr el objetivo.

Las reglas de operación del fertilizante deben garantizar que los campesinos puedan cumplirlas sin mucho problema, y que el gobierno estatal y los municipales, de verdad tengan la disposición de coordinarse con el gobierno federal para sacar adelante el programa. El Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval, ha dejado muy claro de que ya NO se permitirá que este programa sea utilizado con fines políticos, y que se sancionará a quien en algún momento incurra en esos ilícitos.

Con la destitución del encargado del fertilizante en Guerrero, deben venir toda una serie de modificaciones al programa para garantizar mayor eficiencia en la distribución del mismo, de que llegue a tiempo a los campesinos, de que el cumplimiento de los requisitos NO sea tan difícil para la gente, y de que los servidores públicos ayuden y faciliten a la gente del campo el acceso a ese programa social.

Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente del campo, de eso NO me queda ninguna duda. Ahora corresponde a sus colaboradores, en coordinación con el gobierno estatal y los municipales, la responsabilidad de aterrizar, de implementar ese programa noble de la mejor manera, por el bien de los más pobres de nuestro estado de Guerrero. Reconocer errores y corregirlos será la mejor actitud para lograr que todos los campesinos de Guerrero, aquellos que de verdad cultivan la tierra, reciban este año 2020 su fertilizante gratuito.

