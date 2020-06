15-06-2020

12 SÁBADOS SIN TIANGUIS ARTESANAL, CORAZÓN ECONOMICO DE LOS TAXQUEÑOS

Hugo Figueroa Ocampo

Por las calles de mi pueblo, Tehuilotepec, se les ve vendiendo casa por casa sus verduras, frutas, pan, pizzas. Son personas que buscan ingresos económicos para poder sobrevivir. Les expreso que se cuiden, que usen cubre bocas para protegerse del coronavirus, me contestan con un dejo de resignación y desamparo: » no hay de otra, o me mata el coronavirus o el hambre».

Y es que hasta estos 3 meses de confinamiento, de pedirle a la gente que se quede en casa, no existe un programa social serio que garantice apoyo alimentario de manera masiva para los mexicanos. Los 3 órdenes de gobierno, en ese aspecto están descoordinados o no tienen realmente un termómetro social que les indique que mucha gente ya no tiene forma de adquirir alimentos porque ya se acabaron sus ahorros y algunos hasta su pequeño capital económico de su micro negocio.

El tianguis artesanal sabatino de Taxco lleva ya 12 semanas sin instalarse. Ese tianguis es considerado como el corazón económico de los taxqueños. L@s artesan@s se quejan con enojo y resignación, expresando: «nadie nos apoya, ninguna autoridad nos voltea a ver». Y los asaltos y robos contra la gente van en aumento, es como un ingrediente más, que de por sí ya existía, para que la población se sienta agobiada y amenazada. Y los asesinatos también se siguen cometiendo, como ingredientes malignos que de repente desaniman a la gente, pero que puede más la fe y la esperanza de vivir cada día con la mayor alegría posible.

Hay partidos políticos que por los medios informativos y por las redes sociales se están despedazando internamente, peleándose desde ahora por manejar las prerrogativas monetarias y por las candidaturas en 2021. De repente parecen indiferentes a la situación terriblemente dificil que padecen muchas familias. En tanto, las autoridades de salud federal anuncian que el quédate en casa se prolonga al menos hasta el 21 de junio en Guerrero, mientras que las autoridades estatales mencionan que el confinamiento llegará por lo menos hasta el 30 de junio.

Reitero mi propuesta de que se necesita implementar un programa social a nivel nacional y donde participen los gobiernos federal, estatal y municipales, que garantice llevar alimentos de manera masiva y casa por casa a millones de mexicanos. Solo de esa manera se logrará que la mayoria de la gente NO salga de casa. De otra manera, seguirá prevalecido cierta anarquía de los que económicamente pueden permanecer en casa y de los que tienen que salir a trabajar para obtener recursos monetarios y poder comprar alimentos para sus familias. Hay que mencionar que el pasado miércoles un tremendo aguacero destruyó techos de algunas viviendas en la ciudad de Taxco, propiciando aún más la situación dificil que enfrenta la gente.

Al menos en Guerrero habrá que esperar hasta el 30 de junio para que podamos salir a trabajar tomando ciertas medidas de protección para evitar contagiarnos de coronavirus. Esa nueva normalidad costará todavía mas sufrimiento porque será dificil levantarnos pronto del deterioro económico que sufrimos. Son tiempos crudos que debemos afrontar con valor, apoyándonos unos a otros aunque sea moralmente, porque a veces vale mucho hacerlo, sin negar nuestra turbia realidad, con esperanza plena para salir avantes.

Termino diciendo que las autoridades municipales están siendo rebasadas por la situación y en Taxco la sociedad civil hace su mayor esfuerzo para hacer llegar alimentos a muchas familias. No me canso de reconocer ese esfuerzo de la sociedad civil taxqueña que tantos aplausos merece. Venga la esperanza

