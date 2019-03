12-03-2019

100 DIAS DE AMLO, ACIERTOS PARA LOS PEJISTAS

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos amigos, lectores y críticos, ¿qué tal de calor? esta bueno, ya comenzó la cuaresma, martes de Carnaval en Xochula y Ojeda, Miércoles de Ceniza y primer viernes en Tecalpùlco, el próximo segundo viernes nos trasladaremos a Acamixtla, la Veracruz el cuarto viernes en Taxco y así los subsecuentes, Taxco el Viejo, Tehuilotepec, hasta llegar a Paintla, todo por corretear las palanquetas y los dulces tradicionales de nuestro pueblo.

De ahí la Semana Mayor en nuestra cabecera municipal y aguas porque ya estará llegando el temporal de lluvias, espero que este año sea un buen temporal, que los pocos campesinos que aun existen en nuestro Municipio tengan un buen temporal, que su cosecha sea excelente, que haya maíz delgado, ancho para el pozole e izigûin para las tortillas y así por el estilo.

Bueno; estaba yo leyendo un libro que me obsequio un amigo, se llama (el libro) “El Mesías Tropical” el autor es Enrique Krauze.

Hace muchos años en 1987, compré algunas revistas que publicó el Fondo de la Cultura Económica y cuyo autor fue Enrique Krauze, trataron temas analíticos de Francisco Villa, Madero, Porfirio Diaz, Emiliano Zapata, Carranza, Lázaro Cárdenas y Plutarco E. Calles, lo considere un buen historiador hasta el día que le escuche decir que los colores de la bandera mexicana los habían sacado de unos chiles enogada que habían comido Iturbide y Guerrero, ahí reventé, me dio coraje, pues hasta la fecha sigo considerando que los colores de la bandera mexicana salieron de acuerdo a lo que me enseñaron en la Primaria; de los colores de la sandía, porque en Guerrero no se acostumbran los chiles enogada pero si se dan las sandias “y Bien” los chiles son creaciones de unas religiosas en Puebla, no en Guerrero.

Ahí dejé de leer a Krauze, no sé si él o yo tenga la razón en los colores de la Bandera, pero, me calló gordo.

Sin embargo, ahora que mi amigo se tomó la molestia de regalarme el libo que comento, lo recibí y cuando vi el titulo me imaginé que hablaba de AMLO, así que lo tuve que leer.

Es una entrevista que le hizo Krauze a AMLO.

No debemos olvidar que, durante la pasada campaña política, Krauze fue uno de los intelectuales mexicanos mas atacados por los cercanos del PEJE.

¿qué les molesto a los Pejistas?

Bueno en su libro dice Krauze que:

Una de las flaquezas de AMLO es que ha visto al Mundo con recelo, lo resumió en una frase que dice:

La mejor política exterior, es una política interior, que los programas sociales, caso de los apoyos a adultos mayores, sin apoyo en un padrón, responden a criterios políticos è ideológicos, nunca a criterios técnicos o prácticos.

Que su aparente Juarismo, no se parece al de Juárez, que estuvo muy lejos de elegir a “los mejores mexicanos” para su gabinete, y que su idea de Democracia Popular se acerca mas a un conservadurismo directo, no mediada por votos de la “voluntad popular”.

Otro de sus ídolos para la 4a. transformación es Lázaro Cárdenas; este lo mismo publico una fotografía religiosa con Tomas de Aquino que otra del sistema autoritario con Tomas Garrido Canabal, que fue virtuoso de la concentración del poder.

Termina Krause comentando que en la oficina de AMLO había varios retratos, de Juárez, Allende, Cárdenas, dice; ahí deben seguir, menos uno, el del Sub Comandante Marcos, a quien le está estrechando la mano.

Este es el punto de vista de Enrique Krauze, yo simplemente se los comparto.

